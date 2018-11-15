Светлана Лобода в Германии тайно встретилась с Тиллем Линдеманном





Недавно артистка несколько дней провела в больнице, где восстанавливалась после оперативного вмешательства на почки. В связи с этим организаторам пришлось отменить концерты певицы в Москве, выступления перенесли на конец января. На прошлой неделе Светлану Лободу выписали из больницы, после чего она отужинала в ресторане с Тиллем Линдеманном – солистом группы Rammstein. Поклонники звезды подозревают, что между музыкантами роман, и именно он является отцом второго ребёнка Светланы.На днях певица отправилась на гастроли в Германию, где она успешно выступила в немецкой столице. После этого Лобода отправилась на тайное свидание к своему возлюбленному Тиллю Линдеманну, которого заметили на концерте. По завершению шоу пара скрылась в неизвестном направлении.