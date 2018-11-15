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Синдром сухого глаза замедляет скорость чтения

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) в ходе исследования установили, что синдром сухого глаза замедляет скорость чтения и усложняет выполнение повседневных задач, требующих визуальной концентрации в течение длительного периода времени. При данном синдроме слезы в полном объеме не увлажняют глаза.
Синдром сухого глаза замедляет скорость чтения


Во время исследования ученые провели анализ состояния здоровья 186 человек в возрасте старше 50 лет. У всех участников эксперимента был диагностирован синдром сухого глаза или его признаки. Выяснилось, люди с ССГ читали на 10% медленнее, чем их ровесники без таких проблем. Кроме того, медики установили, что постоянная визуальная функция (чтение, вождение или выполнение других операций) затруднена для больных с синдромом сухого глаза, поскольку он влияет на скорость моргания, которая наполняет слезами роговицу.

Ученые отмечают, что лечение и диагностика ССГ часто затруднены, поскольку к синдрому могут привести многие факторы — забитые сальники, системное воспаление и ревматические заболевания. При данных симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:00

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