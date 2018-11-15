Максим Галкин рассказал рэперу Басте, почему он женился на Алле Пугачевой
На YouTube канале Gazgolder вышел очередной выпуск шоу Gazlive, гостем которого стал Максим Галкин. Юморист рассказал ведущему программы Басте, почему он женился на Алле Пугачевой.
По словам Максима Галкина, он влюбился в Аллу Пугачеву, когда ей было 52 года, а ему 25 лет. Юморист заявил, что он любит Примадонну и им хорошо вместе. Артист отметил, что хоть Алла Борисовна старше, однако во множественных «внутренних моментах» она даже моложе своего избранника. Один из пользователей отметил, когда ему будет 70 лет, он женится на молодой жене. На это Максим Галкин ответил, что у него всегда будет одна супруга, которая есть сейчас.
На днях стало известно, что беременная Дарья Мельникова с мужем Артуром Смольяниновым и с маленьким сыном улетела в Израиль.
По словам Максима Галкина, он влюбился в Аллу Пугачеву, когда ей было 52 года, а ему 25 лет. Юморист заявил, что он любит Примадонну и им хорошо вместе. Артист отметил, что хоть Алла Борисовна старше, однако во множественных «внутренних моментах» она даже моложе своего избранника. Один из пользователей отметил, когда ему будет 70 лет, он женится на молодой жене. На это Максим Галкин ответил, что у него всегда будет одна супруга, которая есть сейчас.
На днях стало известно, что беременная Дарья Мельникова с мужем Артуром Смольяниновым и с маленьким сыном улетела в Израиль.