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Пылинки и стеклянные шарики помогли ученым смоделировать происхождение планет

При помощи столкновения пылевых частиц и бусинок из стекла ученым удалось смоделировать процесс образования планет. В вакуумной камере высотой 185 см физики сталкивали сгустки «мягких» и «тяжелых» частиц со снарядом, в качестве которого выступали стеклянные, стальные или свинцовые бусинки.

Пылинки и стеклянные шарики помогли ученым смоделировать происхождение планет


Процесс происхождения планет достаточно плохо изученное явление. Астрофизики полагают, что планеты формируются из протопланетного пылевого облака, когда множество пылинок сталкиваются и слипаются. Постепенно формируется зародыш планеты — планетезималь. Зародыши продолжают поглощать пыль, сталкиваться друг с другом пока не образуется полноценная планета.

Однако ученые не могли понять, что происходит с протопланетным пылевым облаком, если через него проходит массивное тело. Астрофизики Юрген Блюм и Хироаки Кацураги решили смоделировать такое столкновение. Они наполнили вакуумную камеру сначала «мягкими», а после «тяжелыми» частицами и выстреливали по ним стеклянными бусинками. В результате попадания снаряды насквозь проходили пылевые сгустки, деформируя пылевое облако. Однако полученные результаты укладывались в теорию образования планет и полностью удовлетворили ученых.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:46

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