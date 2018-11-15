Пылинки и стеклянные шарики помогли ученым смоделировать происхождение планет





Процесс происхождения планет достаточно плохо изученное явление. Астрофизики полагают, что планеты формируются из протопланетного пылевого облака, когда множество пылинок сталкиваются и слипаются. Постепенно формируется зародыш планеты — планетезималь. Зародыши продолжают поглощать пыль, сталкиваться друг с другом пока не образуется полноценная планета.Однако ученые не могли понять, что происходит с протопланетным пылевым облаком, если через него проходит массивное тело. Астрофизики Юрген Блюм и Хироаки Кацураги решили смоделировать такое столкновение. Они наполнили вакуумную камеру сначала «мягкими», а после «тяжелыми» частицами и выстреливали по ним стеклянными бусинками. В результате попадания снаряды насквозь проходили пылевые сгустки, деформируя пылевое облако. Однако полученные результаты укладывались в теорию образования планет и полностью удовлетворили ученых.