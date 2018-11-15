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Астрономы обнаружили во Вселенной "супер-Землю"

Европейские астрономы обнаружили небольшую «супер-Землю», которая вращается вокруг одиночной звезды Барнарда, расположенной ближе других к Солнечной системе. Новую планету обнаружили в рамках проекта Pale Red Dot.
Астрономы обнаружили во Вселенной "супер-Землю"

Звезда Барнарда от Солнца удалена на расстоянии шести световых лет. Британские учёные в течение 90 дней наблюдали за звездой в чилийской обсерватории при помощи инструмента HARPS. Этот прибор улавливает самые незначительные «колебания» в положении звёзд, появляющихся при взаимодействии с планетами. Обнаруженная «супер-Земля» вращается вокруг своей звезды за 233 дня, находится она от светила примерно на таком же расстоянии, как Венера от Солнца. Из-за сравнительно небольших размеров и тусклости Барнарда планета получает в 50 раз меньше света, чем Земля.

По предположению учёных, жизнь на «супер-Земле» вряд ли существует, потому что по их расчётам температура на планете не превышает 170 градусов Цельсия. Если на планете имеется атмосфера, то там содержится большое количество парниковых газов, а климат имеет схожесть с марсианским, что не даёт шансов на существование жизни.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:27

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