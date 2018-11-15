Астрономы обнаружили во Вселенной "супер-Землю"





Звезда Барнарда от Солнца удалена на расстоянии шести световых лет. Британские учёные в течение 90 дней наблюдали за звездой в чилийской обсерватории при помощи инструмента HARPS. Этот прибор улавливает самые незначительные «колебания» в положении звёзд, появляющихся при взаимодействии с планетами. Обнаруженная «супер-Земля» вращается вокруг своей звезды за 233 дня, находится она от светила примерно на таком же расстоянии, как Венера от Солнца. Из-за сравнительно небольших размеров и тусклости Барнарда планета получает в 50 раз меньше света, чем Земля.По предположению учёных, жизнь на «супер-Земле» вряд ли существует, потому что по их расчётам температура на планете не превышает 170 градусов Цельсия. Если на планете имеется атмосфера, то там содержится большое количество парниковых газов, а климат имеет схожесть с марсианским, что не даёт шансов на существование жизни.