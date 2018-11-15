В Hulu снимут два сериала по мотивам «Диких карт» Джорджа Мартина
Сотрудники сервиса Hulu заявили, что собираются снять два сериала по мотивам романа «Дикие карты» создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина. Компания уже пригласила сценаристов для создания сюжетов.
В «Диких картах» действия проходят в современном мире после эпидемии, которая была вызвана инопланетным вирусом, выпущенным в Манхэттене в 1946 году. От заболевания скончались 90% людей, а остальные стали либо мутантами, либо обрели суперспособности. Вирус Дикая карта остался в ДНК человека и он передается по наследству. Чаще всего он находится в спящем состоянии, но из-за трагических событий может активизироваться. В этом случае носитель или погибает, или становится суперчеловеком.
Критики рассказывают, что «Дикие карты» представляют собой мозаику из романов, антологии, повестей, новелл и отдельных историй, которые разворачиваются в одной Вселенной. Произведения написал коллектив авторов, а их редактированием и сбором занимались Джордж Мартин и Мелинда Снодграсс. Данные рассказы и романы вышли после создания Мартином ролевой игры.
Съемки сериала по мотивам «Диких игр» начнутся после подписания соглашения с Джорджем Мартином.
В «Диких картах» действия проходят в современном мире после эпидемии, которая была вызвана инопланетным вирусом, выпущенным в Манхэттене в 1946 году. От заболевания скончались 90% людей, а остальные стали либо мутантами, либо обрели суперспособности. Вирус Дикая карта остался в ДНК человека и он передается по наследству. Чаще всего он находится в спящем состоянии, но из-за трагических событий может активизироваться. В этом случае носитель или погибает, или становится суперчеловеком.
Критики рассказывают, что «Дикие карты» представляют собой мозаику из романов, антологии, повестей, новелл и отдельных историй, которые разворачиваются в одной Вселенной. Произведения написал коллектив авторов, а их редактированием и сбором занимались Джордж Мартин и Мелинда Снодграсс. Данные рассказы и романы вышли после создания Мартином ролевой игры.
Съемки сериала по мотивам «Диких игр» начнутся после подписания соглашения с Джорджем Мартином.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:23