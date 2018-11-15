В Hulu снимут два сериала по мотивам «Диких карт» Джорджа Мартина





В «Диких картах» действия проходят в современном мире после эпидемии, которая была вызвана инопланетным вирусом, выпущенным в Манхэттене в 1946 году. От заболевания скончались 90% людей, а остальные стали либо мутантами, либо обрели суперспособности. Вирус Дикая карта остался в ДНК человека и он передается по наследству. Чаще всего он находится в спящем состоянии, но из-за трагических событий может активизироваться. В этом случае носитель или погибает, или становится суперчеловеком.Критики рассказывают, что «Дикие карты» представляют собой мозаику из романов, антологии, повестей, новелл и отдельных историй, которые разворачиваются в одной Вселенной. Произведения написал коллектив авторов, а их редактированием и сбором занимались Джордж Мартин и Мелинда Снодграсс. Данные рассказы и романы вышли после создания Мартином ролевой игры.Съемки сериала по мотивам «Диких игр» начнутся после подписания соглашения с Джорджем Мартином.