Тюмень стала лидером рейтинга городов России с лучшим покрытием дорог





Данную информацию выложили на сервисе SuperJob. На портале российскому населению предложили ценить состояние дорог в своих населённых пунктах. Им было предложено выбрать 4 варианта ответа, а именно «хорошее», «отличное», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». По результатам исследования, Тюмень смогла стать лидером рейтинга текущего года с очень высоким средним показателем состояния дорожного полотна (4,25). 40% респондентов назвали городские дороги «отличными». 47% участников опроса оценили их состояние как «хорошее». 10% опрошенных дали оценку «удовлетворительно».В рейтинге на второй позиции оказались Набережные Челны. Здесь качество дорог население оценило на 3,75 балла. Москвичи поставили городским дорогам 3,57 балла. Между тем Санкт-Петербург не смог войти даже в первую десятку данного ТОП.