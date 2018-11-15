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Тюмень стала лидером рейтинга городов России с лучшим покрытием дорог

Экспертами составлен рейтинг городов России с лучшим покрытием дорог. На первом месте в данном ТОП оказалась Тюмень. Далее следуют Набережные Челны, а также Москва.

Тюмень стала лидером рейтинга городов России с лучшим покрытием дорог


Данную информацию выложили на сервисе SuperJob. На портале российскому населению предложили ценить состояние дорог в своих населённых пунктах. Им было предложено выбрать 4 варианта ответа, а именно «хорошее», «отличное», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». По результатам исследования, Тюмень смогла стать лидером рейтинга текущего года с очень высоким средним показателем состояния дорожного полотна (4,25). 40% респондентов назвали городские дороги «отличными». 47% участников опроса оценили их состояние как «хорошее». 10% опрошенных дали оценку «удовлетворительно».

В рейтинге на второй позиции оказались Набережные Челны. Здесь качество дорог население оценило на 3,75 балла. Москвичи поставили городским дорогам 3,57 балла. Между тем Санкт-Петербург не смог войти даже в первую десятку данного ТОП.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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