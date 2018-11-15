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В «Роснефти» объяснили высокие цены на бензин политикой независимых АЗС

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Коммерсанту» объяснил причину высоких цен на бензин. Стоимость топлива он связал с политикой независимых АЗС и созданием ими монопольных структур в регионах.
В «Роснефти» объяснили высокие цены на бензин политикой независимых АЗС


По словам Сечина, в России появилась конструкция, когда в некоторых регионах сформировались монополии с устоявшейся схемой поставок, нацеленных на увеличение стоимости бензина. Вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены под них подстраиваться. С этим в государственной корпорации намерены бороться очень серьезно.

Игорь Сечин отметил, что независимым сетям принадлежит около 30% рынка и именно эта треть влияет на ценообразование, поскольку их поддерживает государственная антимонопольная служба. В случае, если «Роснефть» даст цену ниже, то за этим сразу же последуют разбирательства, и по этой причине там вынуждены поднимать стоимость топлива.

В качестве примера Сечин рассказал о ситуации в одном из регионов, где у «Роснефти» есть шесть заправок. Ценообразование там происходит двумя монопольными структурами и десятками посредников, которые принадлежат одному человеку. Благодаря цепочке посредников независимые АЗС формируют приемлемую для себя цену.

Последний раз топливо сильно подорожало весной текущего года, когда в апреле розничная цена бензина превысила отметку в 40 рублей за один литр. К концу мая стоимость составила 43 рубля. В правительстве приняли решение снизить акцизы и договорились с производителями о фиксировании цены, которая была 30 мая. По условиям договоренности до конца года стоимость бензина будет такой же, как и в конце мая, а позже ее проиндексируют на 4-4,6%.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:08

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