В России разработано новейшее лекарство от онкологии





Лечение раковых заболеваний иммунотерапией с ингибиторами контрольных точек иммунитета является достаточно новым методом. За открытие «чекпойнт-ингибиторов» американскому и японскому иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе 2018 году была вручена Нобелевская премия. До этого в 2014 году получили одобрение первые препараты-ингибиторы PD-1 «Пембролизумаб» и «Ниволумаб», однако они имели весьма высокую цену. Чтобы пройти курс «Пембролизумаба», необходимо было потратить 150 тысяч долларов.В России компания Биокад разработала свой инновационный препарат-ингибитор PD-1 «Пролголимаб». Его эффективность проверили на 126 российских и белорусских пациентах, а результаты клинических исследований препарата были представлены на XXII Российском онкологическом конгрессе. Однако ученые отмечают, что, несмотря на высокие шансы лечения нельзя сказать наверняка, сможет ли «Пролголимаб» помочь конкретному пациенту.