В России разработано новейшее лекарство от онкологии
Российские ученые разработали инновационный препарат против онкологических заболеваний. При применении иммунотерапевтического «Пролголимаба», основанного на моноклональном антителе против PD-1, у 44% пациентов уменьшились или полностью исчезли очаги неоперабельной меланомы.
Лечение раковых заболеваний иммунотерапией с ингибиторами контрольных точек иммунитета является достаточно новым методом. За открытие «чекпойнт-ингибиторов» американскому и японскому иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе 2018 году была вручена Нобелевская премия. До этого в 2014 году получили одобрение первые препараты-ингибиторы PD-1 «Пембролизумаб» и «Ниволумаб», однако они имели весьма высокую цену. Чтобы пройти курс «Пембролизумаба», необходимо было потратить 150 тысяч долларов.
В России компания Биокад разработала свой инновационный препарат-ингибитор PD-1 «Пролголимаб». Его эффективность проверили на 126 российских и белорусских пациентах, а результаты клинических исследований препарата были представлены на XXII Российском онкологическом конгрессе. Однако ученые отмечают, что, несмотря на высокие шансы лечения нельзя сказать наверняка, сможет ли «Пролголимаб» помочь конкретному пациенту.
Лечение раковых заболеваний иммунотерапией с ингибиторами контрольных точек иммунитета является достаточно новым методом. За открытие «чекпойнт-ингибиторов» американскому и японскому иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе 2018 году была вручена Нобелевская премия. До этого в 2014 году получили одобрение первые препараты-ингибиторы PD-1 «Пембролизумаб» и «Ниволумаб», однако они имели весьма высокую цену. Чтобы пройти курс «Пембролизумаба», необходимо было потратить 150 тысяч долларов.
В России компания Биокад разработала свой инновационный препарат-ингибитор PD-1 «Пролголимаб». Его эффективность проверили на 126 российских и белорусских пациентах, а результаты клинических исследований препарата были представлены на XXII Российском онкологическом конгрессе. Однако ученые отмечают, что, несмотря на высокие шансы лечения нельзя сказать наверняка, сможет ли «Пролголимаб» помочь конкретному пациенту.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03