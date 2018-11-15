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В России разработано новейшее лекарство от онкологии

Российские ученые разработали инновационный препарат против онкологических заболеваний. При применении иммунотерапевтического «Пролголимаба», основанного на моноклональном антителе против PD-1, у 44% пациентов уменьшились или полностью исчезли очаги неоперабельной меланомы.

В России разработано новейшее лекарство от онкологии


Лечение раковых заболеваний иммунотерапией с ингибиторами контрольных точек иммунитета является достаточно новым методом. За открытие «чекпойнт-ингибиторов» американскому и японскому иммунологам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе 2018 году была вручена Нобелевская премия. До этого в 2014 году получили одобрение первые препараты-ингибиторы PD-1 «Пембролизумаб» и «Ниволумаб», однако они имели весьма высокую цену. Чтобы пройти курс «Пембролизумаба», необходимо было потратить 150 тысяч долларов.

В России компания Биокад разработала свой инновационный препарат-ингибитор PD-1 «Пролголимаб». Его эффективность проверили на 126 российских и белорусских пациентах, а результаты клинических исследований препарата были представлены на XXII Российском онкологическом конгрессе. Однако ученые отмечают, что, несмотря на высокие шансы лечения нельзя сказать наверняка, сможет ли «Пролголимаб» помочь конкретному пациенту.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03

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