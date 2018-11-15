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В Соединённых Штатах военную технику РФ назвали «сумасшедшими машинами»

В Соединённых Штатах восхитились российской военной техникой. Американские специалисты назвали военную технику РФ - «сумасшедшими машинами».

В Соединённых Штатах военную технику РФ назвали «сумасшедшими машинами»


Минобороны России к столетию войск биологической, радиационной, химической защиты записало ролик, в котором демонстрируется впечатляющая работа разных подразделений, а также установок РХБЗ. В Соединённых Штатах восхитились техникой, а также достижениями РФ в военной сфере. При этом всеобщий восторг выразил журналист Джозеф Тревитик. По его словам, РХБЗ имеет современные разведывательно-химические машины РХМ - 6, передвижные лаборатории, комплексы для сбора, анализа, обработки информации, роботы радиационной/химической разведки. Он отметил, что на защите России стоят «сумасшедшие машины». Страна может гордиться такой техникой.



Особое впечатление в данном случае произвел грузовик версии ТМС-65У, оснащаемый реактивным силовым агрегатом в задней части машины. Его можно применять для очистки российской техники от опасных различных химикатов либо формирования больших дымовых завес.



 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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