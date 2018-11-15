Владимира Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя





Отмечается, что это была уникальная ситуация, поскольку в таких случаях высокопоставленных гостей важных мероприятий просят пройти через специальный вход. На этот раз правоохранители решили отойти от традиции и проверили президента России. При проходе Путина через рамку она зазвенела, что означало наличие у него металлических предметов. Однако сотрудники спецслужб Сингапура не стали заставлять президента России выкладывать все из карманов и пропускать через рентген.Отметим, что инцидент с правоохранителями произошел и у помощника президента Юрия Ушакова. Ему устроили личный досмотр в автобусе перед тем, как он должен был встречать самолет Владимира Путина.Кроме саммита Россия — АСЕАН президент РФ в Сингапуре примет участие в Восточноазиатском саммите, на котором также будут присутствовать представители США, Японии, Новой Зеландии, Китая, Индии и других стран.