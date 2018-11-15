Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров понравился ей сразу
Накануне, 14 ноября, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина призналась в Instagram, что ее супруг понравился ей при первом же знакомстве, которое состоялось ровно четыре года назад.
Ксения признается, что события четырехлетней давности для нее «самые сладкие моменты» и ей кажется, что уже тогда Курбан ее «спалил».
Пересматривая старые видео и фото, Бородина воспринимает их с Омаровым поведение, как ребячество и «выпендреж», но при этом они стеснялись и кайфовали одновременно.
Сегодня Ксения Бородина и Курбан Омаров одна из образцовых семей отечественного шоу-бизнеса, а в их Инстраграме «хозяйничает» в основном общая дочь Теона, ставшая героиней практически всех роликов.
Поклонники этой пары оценили трогательную подборку видео и вспоминают, какая Ксения была окрыленная после знакомства с Курбаном.
Ксения признается, что события четырехлетней давности для нее «самые сладкие моменты» и ей кажется, что уже тогда Курбан ее «спалил».
Пересматривая старые видео и фото, Бородина воспринимает их с Омаровым поведение, как ребячество и «выпендреж», но при этом они стеснялись и кайфовали одновременно.
Сегодня Ксения Бородина и Курбан Омаров одна из образцовых семей отечественного шоу-бизнеса, а в их Инстраграме «хозяйничает» в основном общая дочь Теона, ставшая героиней практически всех роликов.
Поклонники этой пары оценили трогательную подборку видео и вспоминают, какая Ксения была окрыленная после знакомства с Курбаном.