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Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров понравился ей сразу

Накануне, 14 ноября, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина призналась в Instagram, что ее супруг понравился ей при первом же знакомстве, которое состоялось ровно четыре года назад.

Ксения признается, что события четырехлетней давности для нее «самые сладкие моменты» и ей кажется, что уже тогда Курбан ее «спалил».

Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров понравился ей сразу

Пересматривая старые видео и фото, Бородина воспринимает их с Омаровым поведение, как ребячество и «выпендреж», но при этом они стеснялись и кайфовали одновременно.

Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров понравился ей сразу

Сегодня Ксения Бородина и Курбан Омаров одна из образцовых семей отечественного шоу-бизнеса, а в их Инстраграме «хозяйничает» в основном общая дочь Теона, ставшая героиней практически всех роликов.

Поклонники этой пары оценили трогательную подборку видео и вспоминают, какая Ксения была окрыленная после знакомства с Курбаном.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31

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