Ксения Бородина призналась, что Курбан Омаров понравился ей сразу

Ксения признается, что события четырехлетней давности для нее «самые сладкие моменты» и ей кажется, что уже тогда Курбан ее «спалил».Пересматривая старые видео и фото, Бородина воспринимает их с Омаровым поведение, как ребячество и «выпендреж», но при этом они стеснялись и кайфовали одновременно.Сегодня Ксения Бородина и Курбан Омаров одна из образцовых семей отечественного шоу-бизнеса, а в их Инстраграме «хозяйничает» в основном общая дочь Теона, ставшая героиней практически всех роликов.Поклонники этой пары оценили трогательную подборку видео и вспоминают, какая Ксения была окрыленная после знакомства с Курбаном.