Учёные: Неандертальцы не были «берсерками»





Ранее учёные развеяли мифы о том, что неандертальцы не умели изготавливать украшения, разводить огонь и не могли общаться со своими соплеменниками. Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводам, что кроманьонцы и неандертальцы развивались примерно одинаково. Кроме того, неандертальцы не отличались агрессией и особой любовью к рукопашным боям.По мнению антропологов, дальнейшее изучение останков неандертальцев, на которых отображены увечья, приобретённые при жизни, помогут расширить знания о быте и нравах этих древних людей.