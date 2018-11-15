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Учёные: Неандертальцы не были «берсерками»

Учёные выяснили, что неандертальцы не были «берсерками». Изучив травмы черепа и других участков тела после обнаружения останков, специалисты установили, что их можно было получить при участии в драках и рукопашных боях.
Учёные: Неандертальцы не были «берсерками»

Ранее учёные развеяли мифы о том, что неандертальцы не умели изготавливать украшения, разводить огонь и не могли общаться со своими соплеменниками. Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводам, что кроманьонцы и неандертальцы развивались примерно одинаково. Кроме того, неандертальцы не отличались агрессией и особой любовью к рукопашным боям.

По мнению антропологов, дальнейшее изучение останков неандертальцев, на которых отображены увечья, приобретённые при жизни, помогут расширить знания о быте и нравах этих древних людей.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:33

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