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Сестра Ольги Бузовой Анна за 2 года не выучила слов ее главного хита

Сестра знаменитой Ольги Бузовой Анна подключилась к флешмобу, объявленному поющей родственницей, и попыталась спеть ее главный хит «Под звуки поцелуев», но с первых кадров стало ясно, что девушка не знает слов.

Два года назад впервые вышла в эфир первая песня Бузовой и в честь этой даты Ольга предложила поклонникам присылать видео, где они исполняют эту композицию в непринужденной обстановке.

Сестра Ольги Бузовой Анна за 2 года не выучила слов ее главного хита

Но Анна неважно справилась с задачей и после того, как поместила ролик со своим исполнением «Под звуки поцелуев» в Instagram, на нее посыпалась критика.

Пользователи порекомендовали Анне Бузовой учить слова и смеялись над тем, что за два года существования хита родная сестра так и не осилила текст песни.

Сестра Ольги Бузовой Анна за 2 года не выучила слов ее главного хита

Ольга решила поддержать сестру и тоже опубликовала ролик, но это лишь вызвало волну негатива со стороны фанатов Бузовой-старшей.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:09

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