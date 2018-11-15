Сестра Ольги Бузовой Анна за 2 года не выучила слов ее главного хита





Два года назад впервые вышла в эфир первая песня Бузовой и в честь этой даты Ольга предложила поклонникам присылать видео, где они исполняют эту композицию в непринужденной обстановке.Но Анна неважно справилась с задачей и после того, как поместила ролик со своим исполнением «Под звуки поцелуев» в Instagram, на нее посыпалась критика.Пользователи порекомендовали Анне Бузовой учить слова и смеялись над тем, что за два года существования хита родная сестра так и не осилила текст песни.Ольга решила поддержать сестру и тоже опубликовала ролик, но это лишь вызвало волну негатива со стороны фанатов Бузовой-старшей.