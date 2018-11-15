В Китае создали супертрос для лифта на космическую орбиту





Китайские учёные изобрели сверхпрочный трос, способный удерживать 800 тонн при скорости 60 км/с. Теперь специалисты могут приступить к разработке космического лифта, который соединит Землю с геостационарным спутником, удалённым от планеты на 36 тысяч километров. Достижение китайцев прокомментировал доктор физико-математических наук Александр Багров. По мнению эксперта, вряд ли получиться отправиться в космос с ветерком, так как спутник удерживается благодаря равновесию сил притяжения и сил центробежного ускорения. При стыковке лифтовой системы нарушится ускорение и спутник упадёт.При этом российский учёный отмечает, что новый материал вполне подходит для подобных целей. В случае создания высокоскоростного лифта, на Луну и обратно можно будет слетать всего за семь часов, а также можно будет задуматься об освоении Марса.