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В Китае создали супертрос для лифта на космическую орбиту

В Китае создан материал для строительства высокоскоростного лифта на космическую орбиту. Супертрос специалисты изготовили из углеродного нановолокна, которое имеет цилиндрическую полую структуру, выдерживающую сверхскорость и сверхнагрузки.
В Китае создали супертрос для лифта на космическую орбиту

Китайские учёные изобрели сверхпрочный трос, способный удерживать 800 тонн при скорости 60 км/с. Теперь специалисты могут приступить к разработке космического лифта, который соединит Землю с геостационарным спутником, удалённым от планеты на 36 тысяч километров. Достижение китайцев прокомментировал доктор физико-математических наук Александр Багров. По мнению эксперта, вряд ли получиться отправиться в космос с ветерком, так как спутник удерживается благодаря равновесию сил притяжения и сил центробежного ускорения. При стыковке лифтовой системы нарушится ускорение и спутник упадёт.

При этом российский учёный отмечает, что новый материал вполне подходит для подобных целей. В случае создания высокоскоростного лифта, на Луну и обратно можно будет слетать всего за семь часов, а также можно будет задуматься об освоении Марса.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:40

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