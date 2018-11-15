Марию Кожевникову супруг поздравил с днём рождения роскошным букетом алых роз

Обычно в свой день рождения Мария Кожевникова пишет в социальной сети развёрнутый пост, в котором излагает свои мысли о прожитом годе, однако на этот раз она решила ограничиться краткой публикацией. Актриса опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с необъятным букетом алых роз, от любимого супруга Евгения Васильева. В описании к снимку звезда отметила, что она счастлива, так как в 34 года у неё всё есть.В настоящее время Мария Кожевникова является не только телеведущей, актрисой и общественным деятелем, но и многодетной мамой. Со своим супругом бизнесменом молодая женщина воспитывает троих сыновей, самый младший наследник родился в июле 2017 года. Теледива долго не раскрывала имя малыша, а когда ему исполнился год она поделилась с поклонниками, что назвала сына Василием.