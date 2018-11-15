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СМИ назвали имя любовника Ксении Собчак

Сейчас журналисты активно обсуждают «беременность» светской львицы и общественного деятеля Ксении Собчак.

И вот появилась информация еще об одной тайне Ксении.

СМИ назвали имя любовника Ксении Собчак

Некоторые СМИ пишут, что отношения Собчак и ее мужа Максима Виторгана вовсе не такие радужные, как это выглядит со стороны. У парочки есть разногласия по некоторым семейным вопросам. А после того, как женщина стала кандидатом на выборы в Президенты, актёр и вовсе стал незаметен.

И вот многие журналисты пишут, что у Ксении завязался бурный роман с модным режиссером Константином Богомоловым. Надо отметить, что театральный режиссёр не так давно развелся со своей женой Дарьей Мороз.

СМИ назвали имя любовника Ксении Собчак

Константин и Ксения Анатольевна уже не раз были замечены в Петербурге и их близкие отношения сегодня вызывают сплетни, а у многих серьезные подозрения, а не адюльтер ли это.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:54

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