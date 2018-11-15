СМИ назвали имя любовника Ксении Собчак





И вот появилась информация еще об одной тайне Ксении.Некоторые СМИ пишут, что отношения Собчак и ее мужа Максима Виторгана вовсе не такие радужные, как это выглядит со стороны. У парочки есть разногласия по некоторым семейным вопросам. А после того, как женщина стала кандидатом на выборы в Президенты, актёр и вовсе стал незаметен.И вот многие журналисты пишут, что у Ксении завязался бурный роман с модным режиссером Константином Богомоловым. Надо отметить, что театральный режиссёр не так давно развелся со своей женой Дарьей Мороз.Константин и Ксения Анатольевна уже не раз были замечены в Петербурге и их близкие отношения сегодня вызывают сплетни, а у многих серьезные подозрения, а не адюльтер ли это.