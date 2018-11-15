Рустам Солнцев недоволен пением Ирины Аллегровой под "фанеру"





Накануне молодой человек очень нелестно высказался о певице Ирине Аллегровой.Рустам весьма недоволен тем, что такая популярная артистка исполняет свои песни под фанеру.Последнее время Рустам регулярно комментирует поступки отечественных звезд. Теперь досталось и "шальной императрице". Как заявил Солнцев, Ирина не любит и не уважает публику, а значит, позволяет себе уже многие годы петь песни под фонограмму.Скандальный блогер убеждён, что Аллегрова запросто могла бы петь вживую, но "наглеет" и занимается халтурой. Кроме монологов "за житуху" между песнями у Ирины нет ничего, говорит Рустам.