"Яндекс" выпустил приложение для SmartTV, защищающее детей от вредного контента
"Яндекс" выпустил приложение для SmartTV, защищающее детей от вредного контента. Первой платформой телевидения, поддерживающей это приложение стала Samsung Smart TV.
Данное приложение способно подстраиваться под интересы пользователя, изучив историю просмотров и анализируя каналы, которые предпочитает владелец, а получив нужную информацию, делает настройки и рекомендации видеоконтетента, распространяемого абсолютно бесплатно.
Приложение имеет и "детский режим", который автоматически фильтрует фильмы и передачи, транслируемые в прямом эфире. При подключении данной функции, происходит перенаправление на полезные видео, а коммерческие и возрастные контенты отключаются.
Samsung в числе первых воспользовался технологией, которая объединяет интернет и телевидение. Samsung Smart TV имеет возможность устанавливать программы, записывать передачи, также загрузить некоторые приложения, а ещё управлять работой TV удалённо.
В России в 2018 году было приобретено более двадцати миллионов устройств, поддерживающих функцию Smart TV.
"Яндекс" планирует выпуск приложений и для других платформ ТВ.
Данное приложение способно подстраиваться под интересы пользователя, изучив историю просмотров и анализируя каналы, которые предпочитает владелец, а получив нужную информацию, делает настройки и рекомендации видеоконтетента, распространяемого абсолютно бесплатно.
Приложение имеет и "детский режим", который автоматически фильтрует фильмы и передачи, транслируемые в прямом эфире. При подключении данной функции, происходит перенаправление на полезные видео, а коммерческие и возрастные контенты отключаются.
Samsung в числе первых воспользовался технологией, которая объединяет интернет и телевидение. Samsung Smart TV имеет возможность устанавливать программы, записывать передачи, также загрузить некоторые приложения, а ещё управлять работой TV удалённо.
В России в 2018 году было приобретено более двадцати миллионов устройств, поддерживающих функцию Smart TV.
"Яндекс" планирует выпуск приложений и для других платформ ТВ.
Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 07:58