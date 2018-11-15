"Яндекс" выпустил приложение для SmartTV, защищающее детей от вредного контента





Данное приложение способно подстраиваться под интересы пользователя, изучив историю просмотров и анализируя каналы, которые предпочитает владелец, а получив нужную информацию, делает настройки и рекомендации видеоконтетента, распространяемого абсолютно бесплатно.Приложение имеет и "детский режим", который автоматически фильтрует фильмы и передачи, транслируемые в прямом эфире. При подключении данной функции, происходит перенаправление на полезные видео, а коммерческие и возрастные контенты отключаются.Samsung в числе первых воспользовался технологией, которая объединяет интернет и телевидение. Samsung Smart TV имеет возможность устанавливать программы, записывать передачи, также загрузить некоторые приложения, а ещё управлять работой TV удалённо.В России в 2018 году было приобретено более двадцати миллионов устройств, поддерживающих функцию Smart TV."Яндекс" планирует выпуск приложений и для других платформ ТВ.