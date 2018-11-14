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Хакеры выставили на продажу данные банковских карт 244 тысяч клиентов British Airways

В интернете хакеры выставили на продажу данные банковских карт клиентов British Airways. В распоряжении злоумышленников оказалась информация о 244 тысяч человек.

Хакеры выставили на продажу данные банковских карт 244 тысяч клиентов British Airways

Стоимость данных по одной карте составляет от 6,94 до 38,58 фунтов стерлингов (9 — 50 долларов). Эксперты из Flashpoint отмечают, что всего хакеры могли заработать до 9,4 млн фунтов стерлингов (12,19 млн долларов). По словам специалистов IT-индустрии, кибератаку могли совершить члены группировки Magecart, которая, по данным британских СМИ, имеет российское происхождение.

В сентябре сотрудники British Airways заявили, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказались в руках злоумышленников. Жертвами стали пользователи сайта авиакомпании, которые бронировали или пользовались другими услугами с 21 августа по 5 сентября текущего года. Сперва речь шла о данных 380 тысяч карт, но по итогам расследования было установлено об утечке информации по 244 тысячам карт.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:01

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