Хакеры выставили на продажу данные банковских карт 244 тысяч клиентов British Airways





Стоимость данных по одной карте составляет от 6,94 до 38,58 фунтов стерлингов (9 — 50 долларов). Эксперты из Flashpoint отмечают, что всего хакеры могли заработать до 9,4 млн фунтов стерлингов (12,19 млн долларов). По словам специалистов IT-индустрии, кибератаку могли совершить члены группировки Magecart, которая, по данным британских СМИ, имеет российское происхождение.В сентябре сотрудники British Airways заявили, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказались в руках злоумышленников. Жертвами стали пользователи сайта авиакомпании, которые бронировали или пользовались другими услугами с 21 августа по 5 сентября текущего года. Сперва речь шла о данных 380 тысяч карт, но по итогам расследования было установлено об утечке информации по 244 тысячам карт.