Британские учёные заявили, что стресс на работе приводит к сердечному приступу





Учёные проанализировали тринадцать исследований, проведённых в Европе и охвативших наблюдения за людьми в количестве более 200 человек, пришли к выводу, что усиленная нагрузка на рабочем месте может привести к сердечному приступу или даже смертельному исходу. Самая уязвимая категория граждан, подверженных приступу, наблюдается у курящих людей. Задолго до начала наблюдений проводился опрос о чрезмерных нагрузках на рабочих местах. После этого людей разделили по группы, которые отличались между собой различием стрессовых ситуаций. Этот эксперимент продолжался в течение семи лет.Эксперты огласили советы, помогающие избежать проблем со здоровьем.Самое главное правило - не забывать про физические упражнения, придерживаться здорового питания и отказаться полностью от вредных привычек. Нужно найти увлечение, способствующее расслаблению. Например, йога или медитация. Также очень важен отпуск, во время которого рекомендуется вообще не вспоминать о работе.