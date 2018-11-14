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Британские учёные заявили, что стресс на работе приводит к сердечному приступу

Британские учёные заявили, что стресс на работе приводит к сердечному приступу. Зарубежное издание поделилось в интернете данной информацией.

Британские учёные заявили, что стресс на работе приводит к сердечному приступу

Учёные проанализировали тринадцать исследований, проведённых в Европе и охвативших наблюдения за людьми в количестве более 200 человек, пришли к выводу, что усиленная нагрузка на рабочем месте может привести к сердечному приступу или даже смертельному исходу. Самая уязвимая категория граждан, подверженных приступу, наблюдается у курящих людей. Задолго до начала наблюдений проводился опрос о чрезмерных нагрузках на рабочих местах. После этого людей разделили по группы, которые отличались между собой различием стрессовых ситуаций. Этот эксперимент продолжался в течение семи лет.

Эксперты огласили советы, помогающие избежать проблем со здоровьем.Самое главное правило - не забывать про физические упражнения, придерживаться здорового питания и отказаться полностью от вредных привычек. Нужно найти увлечение, способствующее расслаблению. Например, йога или медитация. Также очень важен отпуск, во время которого рекомендуется вообще не вспоминать о работе.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 21:44

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