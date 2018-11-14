В Сети появился первый трейлер Harry Potter: Wizards Unite





В игре геймеры должны выполнять различные квесты в реальном мире, которые перенесут его в мир магии и волшебства Гарри Поттера. В процессе игры персонажи изучат различные заклинания, будут противостоять «легендарным чудовищам» и объединятся с другими игроками для победы над «самыми могущественными противниками», сказано в официальном анонсе приложения.Отметим, что Harry Potter: Wizards Unite официально будет доступен в 2019 году. Создатели Pokеmon GO — компания Niantic — объявили о выходе приложения более года назад, и до недавнего времени никаких сведений о ней не поступало.