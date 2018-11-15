Древний город может помешать строительству железной дороги к Крымскому мосту





Власти полуострова пообещали сохранить обнаруженный древний город, создав там музей. По информации зампредседателя Совета министров Крыма Ларисы Опанасюк власти Республики считают уместным создание туристического маршрута, включив в него и данный объект. Тем не менее, находятся и другие точки зрения: к примеру, археолог Сергей Внуков заявил, что многие памятники, мешающие строительству железной дороги, попросту не имеют исторической ценности, однако обнаруженный комплекс является исключением.Более того, найденные руины и вовсе можно считать исторической и экспозиционной находкой. Информации о том, куда будет перенесено строительство объекта, пока не предоставлено. Во многом это будет зависеть от финансирования, подытожили эксперты.