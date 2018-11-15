Древний город может помешать строительству железной дороги к Крымскому мосту
Российские археологи на месте строящейся железной дороги к Крымскому мосту нашли руины жилых построек периода Боспорского царства. Строители уже пообещали рассмотреть вопрос о переносе дороги в другое место.
Власти полуострова пообещали сохранить обнаруженный древний город, создав там музей. По информации зампредседателя Совета министров Крыма Ларисы Опанасюк власти Республики считают уместным создание туристического маршрута, включив в него и данный объект. Тем не менее, находятся и другие точки зрения: к примеру, археолог Сергей Внуков заявил, что многие памятники, мешающие строительству железной дороги, попросту не имеют исторической ценности, однако обнаруженный комплекс является исключением.
Более того, найденные руины и вовсе можно считать исторической и экспозиционной находкой. Информации о том, куда будет перенесено строительство объекта, пока не предоставлено. Во многом это будет зависеть от финансирования, подытожили эксперты.
Власти полуострова пообещали сохранить обнаруженный древний город, создав там музей. По информации зампредседателя Совета министров Крыма Ларисы Опанасюк власти Республики считают уместным создание туристического маршрута, включив в него и данный объект. Тем не менее, находятся и другие точки зрения: к примеру, археолог Сергей Внуков заявил, что многие памятники, мешающие строительству железной дороги, попросту не имеют исторической ценности, однако обнаруженный комплекс является исключением.
Более того, найденные руины и вовсе можно считать исторической и экспозиционной находкой. Информации о том, куда будет перенесено строительство объекта, пока не предоставлено. Во многом это будет зависеть от финансирования, подытожили эксперты.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00