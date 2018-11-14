iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS 12.1
Пользователь Twitter под ником Rocky Mohamadali из США завил, что его iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS 12.1. Он рассказал, что гаджет был подключен к зарядному устройству, однако было оно оригинальным или от сторонних производителей, не сообщил.
Разработчики компании Apple фактически сразу же ответили на данное сообщение и предложили автору поста отправить им поврежденный смартфон на диагностику. Отметим, что в комментариях еще один пользователь указал, что его устройство сильно пострадало после обновления операционной системы.
Разработчики компании Apple фактически сразу же ответили на данное сообщение и предложили автору поста отправить им поврежденный смартфон на диагностику. Отметим, что в комментариях еще один пользователь указал, что его устройство сильно пострадало после обновления операционной системы.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:24