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iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS 12.1

Пользователь Twitter под ником Rocky Mohamadali из США завил, что его iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS 12.1. Он рассказал, что гаджет был подключен к зарядному устройству, однако было оно оригинальным или от сторонних производителей, не сообщил.

iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS 12.1

Разработчики компании Apple фактически сразу же ответили на данное сообщение и предложили автору поста отправить им поврежденный смартфон на диагностику. Отметим, что в комментариях еще один пользователь указал, что его устройство сильно пострадало после обновления операционной системы.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:24

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