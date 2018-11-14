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Анастасию Решетову раскритиковали в Instagram за любовь к натуральному меху

Подписчикам Анастасии Решетовой не понравилась её любовь к натуральному меху, которую она продемонстрировала на фотографии, размещённой на её странице в Instagram. Девушку Тимати сильно раскритиковали за это, обозвав даже нецензурными словами.

Анастасию Решетову раскритиковали в Instagram за любовь к натуральному меху

Анастасия Решетова позирует на снимке в короткой парке цвета хаки с натуральным мехом стоимостью тридцать тысяч рублей. Подписчиков крайне возмутил подобный выбор. Они ставят ей в пример мировых знаменитостей, отказавшихся от мехов животных. Некоторые даже называют зимний наряд модели полной безвкусицей и требуют немедленно его снять. Тем не менее, новый пост Анастасии набрал уже более семидесяти тысяч лайков пользователей.

Напомним, что ранее подверглась критике фотография модели, сделанная ею на отдыхе. В комментариях к ней подписчики писали об отсутствии вкуса у Решетовой и называли её наряд вызывающим.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:11

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