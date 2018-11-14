В Bank of America запатентовали систему хранения криптовалют





Сотрудники банка подчеркивают, что в последнее время банки и кастодиальные сервисы проводят криптовалютные транзакции и запускают сервисы на их основе. Случаются ситуации, когда необходимо перевести традиционные деньги в цифровые и хранить их.Для того, чтобы сделать данный процесс максимально безопасным, компании должны воспользоваться еще одним счетом корпоративного уровня. Их клиенты получат эквивалентное количество средств для работы, а непосредственно криптовалюты будут находиться в специальном хранилище.Для хранения приватных паролей от электронного кошелька клиентам Bank of America понадобится процессор и память. Сотрудникам компаний предоставят доступ к счету, на котором хранятся их активы.