В Bank of America запатентовали систему хранения криптовалют
В Bank of America заявили, что запатентовали систему безопасного хранения криптовалют. В финансовом учреждении отмечают, что с развитием технологий многие компании используют цифровые деньги.
Сотрудники банка подчеркивают, что в последнее время банки и кастодиальные сервисы проводят криптовалютные транзакции и запускают сервисы на их основе. Случаются ситуации, когда необходимо перевести традиционные деньги в цифровые и хранить их.
Для того, чтобы сделать данный процесс максимально безопасным, компании должны воспользоваться еще одним счетом корпоративного уровня. Их клиенты получат эквивалентное количество средств для работы, а непосредственно криптовалюты будут находиться в специальном хранилище.
Для хранения приватных паролей от электронного кошелька клиентам Bank of America понадобится процессор и память. Сотрудникам компаний предоставят доступ к счету, на котором хранятся их активы.
Сотрудники банка подчеркивают, что в последнее время банки и кастодиальные сервисы проводят криптовалютные транзакции и запускают сервисы на их основе. Случаются ситуации, когда необходимо перевести традиционные деньги в цифровые и хранить их.
Для того, чтобы сделать данный процесс максимально безопасным, компании должны воспользоваться еще одним счетом корпоративного уровня. Их клиенты получат эквивалентное количество средств для работы, а непосредственно криптовалюты будут находиться в специальном хранилище.
Для хранения приватных паролей от электронного кошелька клиентам Bank of America понадобится процессор и память. Сотрудникам компаний предоставят доступ к счету, на котором хранятся их активы.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30