Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании «Россия»





К разработке меню решили привлечь шефа-повара компании "Аэромар", специализирующейся на бортовом питании. Совместная работа в этом направлении помогла вывести бортовое питание на совершенно новый уровень.При этом акцент сделали на сочетаемости ингредиентов, продукты подбираются только высококачественные. Есть отдельное меню для бизнес-класса и эконом, оно доступно для граждан, которые начинают свой путь из Шереметьево.Пассажиры, которые предпочли бизнес-класс, смогут попробовать различные изысканные блюда, в том числе фритату со шпинатом и сыром пармезан. Предусмотрены и десерты, клиентов угостят сливовым клафути, кофейной панакоттой. Блюда подадут на недавно обновленной фарфоровой посуде.В эконом-классе на дальнемагистральных рейсах существует возможность выбрать два вида горячего, десерты и напитки."Россия" является частью группы "Аэрофлот", вместе они обслуживают примерно 100 направлений. Только за прошлый год компания перевезла свыше 11 миллионов человек.Также организация уже три года является официальным перевозчиком ФК "Зенит".