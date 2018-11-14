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Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании «Россия»

Авиакомпания "Россия" сообщила, что их специалисты разработали новое меню, блюда из которого теперь смогут попробовать пассажиры.

К разработке меню решили привлечь шефа-повара компании "Аэромар", специализирующейся на бортовом питании. Совместная работа в этом направлении помогла вывести бортовое питание на совершенно новый уровень.

При этом акцент сделали на сочетаемости ингредиентов, продукты подбираются только высококачественные. Есть отдельное меню для бизнес-класса и эконом, оно доступно для граждан, которые начинают свой путь из Шереметьево.

Пассажиры, которые предпочли бизнес-класс, смогут попробовать различные изысканные блюда, в том числе фритату со шпинатом и сыром пармезан. Предусмотрены и десерты, клиентов угостят сливовым клафути, кофейной панакоттой. Блюда подадут на недавно обновленной фарфоровой посуде.

Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании «Россия»

В эконом-классе на дальнемагистральных рейсах существует возможность выбрать два вида горячего, десерты и напитки.

"Россия" является частью группы "Аэрофлот", вместе они обслуживают примерно 100 направлений. Только за прошлый год компания перевезла свыше 11 миллионов человек.

Также организация уже три года является официальным перевозчиком ФК "Зенит".



 
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Добавил: Роман Сегодня, 21:30

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