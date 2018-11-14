Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании «Россия»
Авиакомпания "Россия" сообщила, что их специалисты разработали новое меню, блюда из которого теперь смогут попробовать пассажиры.
К разработке меню решили привлечь шефа-повара компании "Аэромар", специализирующейся на бортовом питании. Совместная работа в этом направлении помогла вывести бортовое питание на совершенно новый уровень.
При этом акцент сделали на сочетаемости ингредиентов, продукты подбираются только высококачественные. Есть отдельное меню для бизнес-класса и эконом, оно доступно для граждан, которые начинают свой путь из Шереметьево.
Пассажиры, которые предпочли бизнес-класс, смогут попробовать различные изысканные блюда, в том числе фритату со шпинатом и сыром пармезан. Предусмотрены и десерты, клиентов угостят сливовым клафути, кофейной панакоттой. Блюда подадут на недавно обновленной фарфоровой посуде.
В эконом-классе на дальнемагистральных рейсах существует возможность выбрать два вида горячего, десерты и напитки.
"Россия" является частью группы "Аэрофлот", вместе они обслуживают примерно 100 направлений. Только за прошлый год компания перевезла свыше 11 миллионов человек.
Также организация уже три года является официальным перевозчиком ФК "Зенит".
К разработке меню решили привлечь шефа-повара компании "Аэромар", специализирующейся на бортовом питании. Совместная работа в этом направлении помогла вывести бортовое питание на совершенно новый уровень.
При этом акцент сделали на сочетаемости ингредиентов, продукты подбираются только высококачественные. Есть отдельное меню для бизнес-класса и эконом, оно доступно для граждан, которые начинают свой путь из Шереметьево.
Пассажиры, которые предпочли бизнес-класс, смогут попробовать различные изысканные блюда, в том числе фритату со шпинатом и сыром пармезан. Предусмотрены и десерты, клиентов угостят сливовым клафути, кофейной панакоттой. Блюда подадут на недавно обновленной фарфоровой посуде.
В эконом-классе на дальнемагистральных рейсах существует возможность выбрать два вида горячего, десерты и напитки.
"Россия" является частью группы "Аэрофлот", вместе они обслуживают примерно 100 направлений. Только за прошлый год компания перевезла свыше 11 миллионов человек.
Также организация уже три года является официальным перевозчиком ФК "Зенит".
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:30