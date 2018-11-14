В Греции археологи обнаружили остатки древнего города Тенея





Согласно мифам и легендам, после победы в Троянской войне жители древней Греции перевезли на полуостров Пелопоннес пленных, а царь Агамемнон разрешил им основать в этом месте город. Вероятнее всего, древнее поселение находилось между Коринфом и Микенами. Примерно во 2 веке до нашей эры эти места были завоёваны Римской империей, и именно под её предводительством Тенея начала процветать. Местные археологи уже шестой год продолжают раскопки в деревне Хилиомоди, расположенной в юго-востоке от древнего Коринфа. Около 2 лет назад в здешних районах была найдена некрополь времён Римской Греции.За последние 2 года исследователи решили более подробно изучить вышеназванный некрополь, а также районы к северу от него. В итоге за последние несколько месяцев археологи обнаружили на данной территории почти 700 квадратных метров руин городских зданий с остатками стен и дверными проемами.