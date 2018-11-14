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В Греции археологи обнаружили остатки древнего города Тенея

Археологами были найдены остатки древнегреческого города Тенея, основанный, по неофициальным данным, пленными из Трои. Ученые рассказали об обнаружении городских стен и оснований некоторых зданий.

В Греции археологи обнаружили остатки древнего города Тенея

Согласно мифам и легендам, после победы в Троянской войне жители древней Греции перевезли на полуостров Пелопоннес пленных, а царь Агамемнон разрешил им основать в этом месте город. Вероятнее всего, древнее поселение находилось между Коринфом и Микенами. Примерно во 2 веке до нашей эры эти места были завоёваны Римской империей, и именно под её предводительством Тенея начала процветать. Местные археологи уже шестой год продолжают раскопки в деревне Хилиомоди, расположенной в юго-востоке от древнего Коринфа. Около 2 лет назад в здешних районах была найдена некрополь времён Римской Греции.

За последние 2 года исследователи решили более подробно изучить вышеназванный некрополь, а также районы к северу от него. В итоге за последние несколько месяцев археологи обнаружили на данной территории почти 700 квадратных метров руин городских зданий с остатками стен и дверными проемами.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:45

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