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В ESA испытают космоплан Space Rider в 2021 году

Сотрудники Европейского космического агентства (ESA) испытают космоплан Space Rider в 2021 году. Аппарат вызвал большой интерес у частных заказчиков.

В ESA испытают космоплан Space Rider в 2021 году

Управляющей по делам стратегии и планирования ESA Люсия Линарес отметила, что во время конференции PhiWeek, посвященной аппарату Space Rider, представители разнопланового бизнеса высказывали заинтересованность в применении космоплана. Так, фармакологические компании намерены изучать на его борту циркуляцию крови под воздействием микрогравитации.

Космоплан Space Rider создан на базе экспериментального суборбитального космического корабля Intermediate Experimental Vehicle (IXV), который был разработан для тестирования широкого спектра технологий аппаратов многоразового использования. Длина Space Rider составит пять метров и он сможет подняться на высоту около 800 километров при помощи ракета-носителя Vega-C и оставаться там на протяжении 60 суток. Грузоподъемность аппарата составляет 800 килограммов.

Также в ESA заявили, что готовятся к испытательному полету в рамках SSMS (Small Spacecraft Mission Service), во время которого будет протестировано оборудование для работы с малыми спутниками класса SmallSat на борту ракеты Vega. Полет намечен на следующий год. Люсия Линарес сообщила, что в Европейском космическом агентстве своей первоочередной задачей видят развитие частных космических полетов. Программа Space era 4.0 позволит европейским компаниям, которые до этого не имели подобной возможности отправить свои грузы на орбиту.

Отметим, что в данном направлении движется и компания Ричарда Брэнсона Virgin One. Ее разработчики намерены уменьшить стоимость пуска аппарата LauncherOne. Для этого они будут использовать Boeing 747-41R, из крыльев которого будут стартовать ракеты.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

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