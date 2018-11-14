Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок





Для старта продаж китайские разработчики объединились с Haah Automotive Holdings. Штаб-квартира американского представительства будет находиться в городе Лей-Форест (Калифорния).Первым на американский рынок выйдет кроссовер. На данный момент ведутся инженерные разработки модели. К 2022 году с конвейера предприятий Zotye выйдут новые автомобили специально для американского рынка. Одна из них появится в продаже в четвертом квартале 2020 года.На данный момент производители ищут в США заинтересованных дилеров. К настоящему времени желание о сотрудничестве с компанией из Китая выразили 20 дилеров.