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Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок

Разработчики компании Zotye заявили о выходе на американский рынок в 2020 году. Они станут первой китайской компанией, которая начнет продажи автомобилей в США под собственным брендом.

Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок

Для старта продаж китайские разработчики объединились с Haah Automotive Holdings. Штаб-квартира американского представительства будет находиться в городе Лей-Форест (Калифорния).

Первым на американский рынок выйдет кроссовер. На данный момент ведутся инженерные разработки модели. К 2022 году с конвейера предприятий Zotye выйдут новые автомобили специально для американского рынка. Одна из них появится в продаже в четвертом квартале 2020 года.

На данный момент производители ищут в США заинтересованных дилеров. К настоящему времени желание о сотрудничестве с компанией из Китая выразили 20 дилеров.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:15

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