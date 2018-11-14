Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок
Разработчики компании Zotye заявили о выходе на американский рынок в 2020 году. Они станут первой китайской компанией, которая начнет продажи автомобилей в США под собственным брендом.
Для старта продаж китайские разработчики объединились с Haah Automotive Holdings. Штаб-квартира американского представительства будет находиться в городе Лей-Форест (Калифорния).
Первым на американский рынок выйдет кроссовер. На данный момент ведутся инженерные разработки модели. К 2022 году с конвейера предприятий Zotye выйдут новые автомобили специально для американского рынка. Одна из них появится в продаже в четвертом квартале 2020 года.
На данный момент производители ищут в США заинтересованных дилеров. К настоящему времени желание о сотрудничестве с компанией из Китая выразили 20 дилеров.
Для старта продаж китайские разработчики объединились с Haah Automotive Holdings. Штаб-квартира американского представительства будет находиться в городе Лей-Форест (Калифорния).
Первым на американский рынок выйдет кроссовер. На данный момент ведутся инженерные разработки модели. К 2022 году с конвейера предприятий Zotye выйдут новые автомобили специально для американского рынка. Одна из них появится в продаже в четвертом квартале 2020 года.
На данный момент производители ищут в США заинтересованных дилеров. К настоящему времени желание о сотрудничестве с компанией из Китая выразили 20 дилеров.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:15