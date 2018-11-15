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Лолита Милявская рассказала про "дом своей мечты" в Болгарии

Популярная певица Лолита Милявская несколько лет назад приобрела в болгарском городке большой участок земли, на котором построила с мужем дом своей мечты. Как признаётся Милявская, дом в Болгарии – это её «место силы».

Лолита Милявская рассказала про "дом своей мечты" в Болгарии

Жизнь Лолиты Милявской – это постоянные гастроли, поездки, перелёты, выступления перед многочисленными поклонниками. Иногда певица устаёт от такой напряжённости и тогда уезжает в Болгарию, где построен «дом её мечты». Певица сознаётся, что никогда не хотела иметь огромный особняк, ей больше по душе небольшой, уютный дом в спокойном месте и любимый человек рядом.

Таким местом стал для неё дом в болгарском городке на фоне потрясающих пейзажей. При этом Лолита любит проводить свой отдых и в России, особенно в Крыму. Она признаётся, что крымский воздух она воспринимает, как запах своего детства, которое она провела на Украине. При этом Лолита уточняет, что в этих словах нет ни грамма политики, и не нужно их неправильно трактовать.

Милявская признаётся, что несмотря на все испытания, выпавшие ей в жизни, она без сомнений счастливый человек. У неё есть любимая работа, заботливый муж и дом её мечты. Лолита уверена, что именно в этом и заключается смысл жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

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