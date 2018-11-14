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Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы

Звезда телепроекта "Дом-2" Александра Черно своим видом не перестает поражать зрителей.

Но ведь Александра не единственная полная девушка, участвующая в реалити-шоу. Однако девушка настолько одиозна, что непотребный вид возлюбленной Иосифа Оганесяна очень хорошо набирает рейтинги долгое время.

Нелепая одежда, аляповый макияж и странная прическа - это все Саша Черно. Почти год назад она выбрила висок, а этим летом дополнила это безобразие белокурыми локонами.

Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы

В начале осени Саша нарастила себе длинные волосы, которые частенько забывала расчесывать и даже мыть, и в интернете есть немало фото и видео, где девушка выглядит довольно эпатажно. Алена Ашмарина миллион раз уже пожалела, что связалась с Сашей, которая наносит репутации её салона красоты непоправимый ущерб.

А вот сама Александра убеждена, что она просто нефотогенична, поэтому плохо смотрится в кадре. Кстати сказать, Черно уже перепробовала разных стилистов.

И вот, наконец, новый имидж готов.

Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы

Накануне девушка продемонстрировала результат стараний, превратившись в красавицу с белокурыми волосами. Надо думать, что именно такой Саша пойдет с Йосей в ЗАГС в декабре. Зрители надеются, что в эфирах Черно будет выглядеть такой же милой, как в этом своем последнем посте Instagram.

Правда, в это мало кто верит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:30

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