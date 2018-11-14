«АвтоВАЗ» зря приписывает версии LADA Granta статус спорткара
Интернет-пользователей возмутил тот факт, что «АвтоВАЗ» приписывает версии LADA Granta статус спорткара. По их словам, до данного статуса авто не дотягивает. По словам автолюбителей, спортивная версия должна обладать низким центром тяжести, более широкой колеей. А главное, машина должна разгоняться до высоких скоростей.
Некоторые автолюбители усомнились в «спортивности» версии LADA Granta Sport. Один из владельцев модели отметил, что после 140 км/час у его транспортного средства полностью пропадает динамика. До 180 км/час авто разгоняется довольно долго и очень «гремит», как будто разогналось до 300 км/час. По трассе машина разгоняется до 120 км/час. Представители «АвтоВАЗ» заметили, что новая версия LADA Granta «притворяется спорткаром». В данном случае компания не собиралась позиционировать модель как спортивное авто.
Недавно на портале "ДНИ24" появилась информация, что в Лос-Анджелесе на автосалоне Toyota представит модели Avalon и Camry TRD.
Некоторые автолюбители усомнились в «спортивности» версии LADA Granta Sport. Один из владельцев модели отметил, что после 140 км/час у его транспортного средства полностью пропадает динамика. До 180 км/час авто разгоняется довольно долго и очень «гремит», как будто разогналось до 300 км/час. По трассе машина разгоняется до 120 км/час. Представители «АвтоВАЗ» заметили, что новая версия LADA Granta «притворяется спорткаром». В данном случае компания не собиралась позиционировать модель как спортивное авто.
Недавно на портале "ДНИ24" появилась информация, что в Лос-Анджелесе на автосалоне Toyota представит модели Avalon и Camry TRD.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00