Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC Classic для запуска ретро-игр





Денежные средства на создание консоли были собраны краудфандинговой площадкой в интернете. Для того, чтобы начать работу с этим прибором, необходимо подключение к монитору компьютера или экрану телевизора, которое обеспечит скачивание игры на флеш-накопитель. В комплекте с мини-консолью идёт клавиатура и мышь.Также в приборе имеется встроенный Bluetooth и несколько портов HDMI, USB.