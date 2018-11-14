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Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC Classic для запуска ретро-игр

Разработчики компании Unit-E анонсировали в интернете мини-консоль для запуска ретро-игр. Этот прибор оснащён операционной системой DOS, которая применялась в компьютерах старого образца.

Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC Classic для запуска ретро-игр

Денежные средства на создание консоли были собраны краудфандинговой площадкой в интернете. Для того, чтобы начать работу с этим прибором, необходимо подключение к монитору компьютера или экрану телевизора, которое обеспечит скачивание игры на флеш-накопитель. В комплекте с мини-консолью идёт клавиатура и мышь.

Также в приборе имеется встроенный Bluetooth и несколько портов HDMI, USB.



 
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Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 22:00

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