Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC Classic для запуска ретро-игр
Разработчики компании Unit-E анонсировали в интернете мини-консоль для запуска ретро-игр. Этот прибор оснащён операционной системой DOS, которая применялась в компьютерах старого образца.
Денежные средства на создание консоли были собраны краудфандинговой площадкой в интернете. Для того, чтобы начать работу с этим прибором, необходимо подключение к монитору компьютера или экрану телевизора, которое обеспечит скачивание игры на флеш-накопитель. В комплекте с мини-консолью идёт клавиатура и мышь.
Также в приборе имеется встроенный Bluetooth и несколько портов HDMI, USB.
Денежные средства на создание консоли были собраны краудфандинговой площадкой в интернете. Для того, чтобы начать работу с этим прибором, необходимо подключение к монитору компьютера или экрану телевизора, которое обеспечит скачивание игры на флеш-накопитель. В комплекте с мини-консолью идёт клавиатура и мышь.
Также в приборе имеется встроенный Bluetooth и несколько портов HDMI, USB.
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 22:00