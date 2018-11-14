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Индия запустила ракету с новым спутником связи GSAT-29

В организации космических исследований Индии (ISRO) сообщили о том, что запустили ракету с новым спутником связи GSAT-29. Аппарат массой 3,4 тонны вывела на орбиту индийская ракета-носитель GSLV Mk-III-D2.

Индия запустила ракету с новым спутником связи GSAT-29

Космический старт произошел 14 ноября в 17:00 по местному времени на космодроме космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш. По словам председателя Индийской организации космических исследований К. Сивана, новый спутник обеспечит интернет связью отдаленные регионы на северо-востоке Индии и штаты Кашмир и Джамму.

Отмечается, что данный пуск стал 67-м в истории космодрома на острову Шрихариота. GSAT-29 является 33 созданным и самым тяжелым коммуникационным спутником Индии.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00

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