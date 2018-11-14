Индия запустила ракету с новым спутником связи GSAT-29
В организации космических исследований Индии (ISRO) сообщили о том, что запустили ракету с новым спутником связи GSAT-29. Аппарат массой 3,4 тонны вывела на орбиту индийская ракета-носитель GSLV Mk-III-D2.
Космический старт произошел 14 ноября в 17:00 по местному времени на космодроме космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш. По словам председателя Индийской организации космических исследований К. Сивана, новый спутник обеспечит интернет связью отдаленные регионы на северо-востоке Индии и штаты Кашмир и Джамму.
Отмечается, что данный пуск стал 67-м в истории космодрома на острову Шрихариота. GSAT-29 является 33 созданным и самым тяжелым коммуникационным спутником Индии.
Космический старт произошел 14 ноября в 17:00 по местному времени на космодроме космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш. По словам председателя Индийской организации космических исследований К. Сивана, новый спутник обеспечит интернет связью отдаленные регионы на северо-востоке Индии и штаты Кашмир и Джамму.
Отмечается, что данный пуск стал 67-м в истории космодрома на острову Шрихариота. GSAT-29 является 33 созданным и самым тяжелым коммуникационным спутником Индии.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00