Индия запустила ракету с новым спутником связи GSAT-29





Космический старт произошел 14 ноября в 17:00 по местному времени на космодроме космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш. По словам председателя Индийской организации космических исследований К. Сивана, новый спутник обеспечит интернет связью отдаленные регионы на северо-востоке Индии и штаты Кашмир и Джамму.Отмечается, что данный пуск стал 67-м в истории космодрома на острову Шрихариота. GSAT-29 является 33 созданным и самым тяжелым коммуникационным спутником Индии.