АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Юлия Началова рассталась с очередным возлюбленным

Недавно в Сети стал активно обсуждаться слух о разрыве отношений Юлии Началовой с её предыдущим возлюбленным – судьёй Вячеславом. Эта тема даже должна была обсуждаться в эфире одного из ток-шоу.

Юлия Началова рассталась с очередным возлюбленным

На днях Началова дала интервью, в котором заявила, что всё это просто «грязные слухи». Она не только не разорвала отношения с Вячеславом, а даже более того, готовится к свадьбе. Юлия рассказала также, что намерена пригласить на предстоящее бракосочетание бывшего мужа и отца своей дочери, экс-капитана сборной России Евгения Алдонина. Правда, когда состоится новая свадьба, певица не уточняла, но не исключено, что уже в будущем году. Она с улыбкой рассказала, что в её коллективе даже есть шутка по этому поводу: «Новый год – новый муж».

Напомним, о новых романтических отношениях Началовой стало известно после того, как в июне этого года она появилась на премии МУЗ-ТВ под руку с таинственным незнакомцем. Мужчина тогда рассказал корреспондентам, что он из Нижнего Новгорода, ему 38 лет, и он работает судьёй. Юлия же тогда призналась прессе, что уже успела познакомить свою дочь Веру с новым поклонником.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита Милявская рассказала про "дом своей мечты"
Юлия Началова рассталась с очередным возлюбленным
«АвтоВАЗ» зря приписывает версии LADA Granta
Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC
Британские учёные заявили, что стресс на работе
Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании
У Юлии Савичевой во время беременности
В Сети появился первый трейлер Harry Potter:
Ученые выяснили, что холодный климат увеличивает
Хакеры выставили на продажу данные банковских
Вторая жена помогла Виктору Коклюшкину победить
Опубликован список самых доступных авто с АКПП
Ученые: Известная галактика оказалась «матрёшкой»
В Bank of America запатентовали систему хранения
iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS
Volvo рассказала о новинках для российского рынка
Анастасию Решетову раскритиковали в Instagram за
Индия запустила ракету с новым спутником связи
В Греции археологи обнаружили остатки древнего
В Samsung запатентовали первый складной планшет,
Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок
Учёные объяснили загадочное исчезновение древней
Hyundai начнет в России продажи обновленного
Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы
В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что
Учёные NASA увидели на снимках Юпитера
Xiaomi представила в России самый дорогой
Саша Черно призналась, что её жизнь после
Эксперт прокомментировал угрозы США помешать
Представлены первые в мире напечатанные на
Просмотреть все новости