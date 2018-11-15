Юлия Началова рассталась с очередным возлюбленным





На днях Началова дала интервью, в котором заявила, что всё это просто «грязные слухи». Она не только не разорвала отношения с Вячеславом, а даже более того, готовится к свадьбе. Юлия рассказала также, что намерена пригласить на предстоящее бракосочетание бывшего мужа и отца своей дочери, экс-капитана сборной России Евгения Алдонина. Правда, когда состоится новая свадьба, певица не уточняла, но не исключено, что уже в будущем году. Она с улыбкой рассказала, что в её коллективе даже есть шутка по этому поводу: «Новый год – новый муж».Напомним, о новых романтических отношениях Началовой стало известно после того, как в июне этого года она появилась на премии МУЗ-ТВ под руку с таинственным незнакомцем. Мужчина тогда рассказал корреспондентам, что он из Нижнего Новгорода, ему 38 лет, и он работает судьёй. Юлия же тогда призналась прессе, что уже успела познакомить свою дочь Веру с новым поклонником.