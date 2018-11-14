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Саша Черно призналась, что её жизнь после посещения женской консультации разделилась на «до» и «после»

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно призналась, что раньше мало внимания уделяла своему здоровью.

Александра Черно и Иосиф Оганесян планируют после свадьбы серьезно заняться вопросом детей. Парочка уже даже посетила женскую консультацию, где врачи посоветовали девушке, прежде чем беременеть, похудеть на 15-20 килограмм для того, чтобы нормально выносить малыша.

Саша Черно призналась, что её жизнь после посещения женской консультации разделилась на «до» и «после»

Сейчас Саша не только серьезно следит за своим питанием, но и даже немного занимается спортом. На днях Черно опубликовала у себя на страничке пост, в котором подчеркнула, что основательно подошла к планированию беременности.

По словам будущей мамочки, вопрос ребенка заинтересовал большое количество ее преданных поклонников, и именно поэтому она решила рассказать, в какой женской консультации проходила обследование. Черно заявила, что только сеть женских клиник «Medok» считает лучшей в Москве, ведь именно в этой больнице все располагает к тому, чтобы стать мамой.

«После приема врача, жизнь разделилась на «до» и «после», - подчеркнула Александра Черно в личном микроблоге.


Саша Черно призналась, что её жизнь после посещения женской консультации разделилась на «до» и «после»

Также Саша призналась, что очень много уделяла внимания мечте о первенце, но при этом напрочь позабыла о своем состоянии здоровья. Впрочем, участница «Дома-2» убеждена, что именно в женской консультации «Medok» ей помогут подготовить тело к беременности и родам.

«Скоро мы с Есей станем самыми счастливыми», - отметила Черно.

Несмотря на то, что пост Александры носил больше рекламный характер, многие пользователи Сети обратили на него внимание, ведь эпатажная парочка и вправду не единожды уже заявляла, что они намерены сразу же после бракосочетания заняться «пополнением» в своей семье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:30

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