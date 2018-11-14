Учёные NASA увидели на снимках Юпитера неизвестный зелёный треугольник





Специалисты после изучения всех снимков с Юпитера, на которых виден неизвестный треугольник, рассказали общественности подробнее об том объекте.После получения всех материалов учёные сделали предположение об искусственном происхождении треугольника, состоящего из неизвестного сплава, который блестит в лучах Солнца. Специалисты сходятся во мнении, что зелёный треугольник был сконструирован инопланетными существами, использовавшими Юпитер для собственной жизни, а также для развёртывания баз НЛО.Изучение Юпитера стартовало в 1973 году, благодаря этому стало известно, что атмосфера планеты на девяносто процентов состоит из водорода, а температура минус триста градусов по Цельсию. Самая большая планета Солнечной системы таит в себе немало загадок, признают ученые.