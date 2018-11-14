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Учёные NASA увидели на снимках Юпитера неизвестный зелёный треугольник

Учёные NASA увидели на снимках Юпитера, сделанных станцией "Юнона", неизвестный зелёный треугольник. Авторы данного проекта, изучив все фотографии, пришли к выводу, что этот объект был создан искусственно.

Учёные NASA увидели на снимках Юпитера неизвестный зелёный треугольник

Специалисты после изучения всех снимков с Юпитера, на которых виден неизвестный треугольник, рассказали общественности подробнее об том объекте.

После получения всех материалов учёные сделали предположение об искусственном происхождении треугольника, состоящего из неизвестного сплава, который блестит в лучах Солнца. Специалисты сходятся во мнении, что зелёный треугольник был сконструирован инопланетными существами, использовавшими Юпитер для собственной жизни, а также для развёртывания баз НЛО.

Изучение Юпитера стартовало в 1973 году, благодаря этому стало известно, что атмосфера планеты на девяносто процентов состоит из водорода, а температура минус триста градусов по Цельсию. Самая большая планета Солнечной системы таит в себе немало загадок, признают ученые.



 
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В мире / Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 18:00

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