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Xiaomi представила в России самый дорогой смартфон Mi 8 Pro

Xiaomi в России представила самый дорогой в стране смартфон Mi 8 Pro. Устройство получило 6,2-дюймовый экран OLED (разрешение 2248х1080 рх). Модель оснащается процессором версии Qualcomm Snapdragon 845.

Xiaomi представила в России самый дорогой смартфон Mi 8 Pro

В Mi 8 Pro установлена ОЗУ на 6/8 Гб, ПЗУ на 128 Гб, аккумуляторная батарея на 3000 мАч. Версия обладает сканером отпечатков пальцев, расположенным под экраном, «прозрачной» задней крышкой, как в случае Mi 8 Explorer Edition. После начала реализаций Explorer Edition стало известно, что это не реальные «внутренности» устройства, а только наклейка под стеклом. У гаджета установлена основная камера, какая предлагается для обычной модификации Mi 8: пара модулей с разрешением на 12 Мп (один из них обладает широким углом обзора). Реализации смартфона стартуют 23 ноября за 40 000 руб. за максимальную комплектацию. Речь идёт о версии с ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 128 Гб.

Недавно стало известно, что специалисты компании Xiaomi выпустили машинку Xiaomi Kiddies Hair Clipper, предназначенную для стрижки детских волос.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45

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