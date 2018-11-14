АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и сравнил микрофон с мужским достоинством

Сергей Шнуров опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеоролик с репетиции перед очередным эфиром шоу "Голос". Музыкант, наставляя участницу, указал ей на её ошибки при пении и сравнил микрофон с мужским достоинством.

Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и сравнил микрофон с мужским достоинством

Сергей Шнуров является одним из наставников в шоу "Голос". Артист поделился с поклонниками в Instagram видеороликом, снятым на репетиции перед очередным концертным этапом. В нём он объясняет воспитаннице, как правильно держать микрофон. По его мнению, певица слишком близко подносит его к губам, что непрофессионально и в какой-то степени не эстетично, что и постарался донести до артистки наставник. При этом по своему обыкновению лидер группы "Ленинград" использовал в своей речи несколько ненормативных слов, а в окончании сравнил микрофон с мужским достоинством. Данное видео вызвало бурные споры среди фолловеров. Одни считают поведение музыканта недостойным, другие уверены, лаконичность наставника и его примеры позволят очень быстро донести до участницы суть ошибки и заставит её в кротчайшие сроки перенять иную манеру держать микрофон.

Как это обычно и бывает, споры среди пользователей Сети не привели к установлению истины, противоборствующие стороны остались при своём мнении. Видеоролик очень быстро начал набирать популярность и за первые полчаса после публикации набрал более 200 тысяч просмотров.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы
В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что
Учёные NASA увидели на снимках Юпитера
Xiaomi представила в России самый дорогой
Саша Черно призналась, что её жизнь после
Эксперт прокомментировал угрозы США помешать
Представлены первые в мире напечатанные на
Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и
Владу Кадони будет сложно найти работу за
Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную
Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней
Ксения Бородина опять отредактировала свою фигуру
Актер Борис Щербаков рассказал своих о пагубных
Лекарства для глаз научились доставлять с помощью
Геофизики выявили в Антарктике следы континента
Поклонники не оценили новый образ Ольги Шелест
Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда
Американская компания BenShot подарит на
Ульяна Супрун назвала главную причину смертности
Свадьба Купина и Донцовой снова переносится
Минобороны РФ получило последнюю партию
Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry
Apple продаёт восстановленные колонки HomePod
В Samsung представили процессор Exynos 9820 для
Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер
Россиянки через суд хотят добиться права служить
Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет
Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию
Ученые научились извлекать энергию из
Просмотреть все новости