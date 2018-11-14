Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и сравнил микрофон с мужским достоинством





Сергей Шнуров является одним из наставников в шоу "Голос". Артист поделился с поклонниками в Instagram видеороликом, снятым на репетиции перед очередным концертным этапом. В нём он объясняет воспитаннице, как правильно держать микрофон. По его мнению, певица слишком близко подносит его к губам, что непрофессионально и в какой-то степени не эстетично, что и постарался донести до артистки наставник. При этом по своему обыкновению лидер группы "Ленинград" использовал в своей речи несколько ненормативных слов, а в окончании сравнил микрофон с мужским достоинством. Данное видео вызвало бурные споры среди фолловеров. Одни считают поведение музыканта недостойным, другие уверены, лаконичность наставника и его примеры позволят очень быстро донести до участницы суть ошибки и заставит её в кротчайшие сроки перенять иную манеру держать микрофон.Как это обычно и бывает, споры среди пользователей Сети не привели к установлению истины, противоборствующие стороны остались при своём мнении. Видеоролик очень быстро начал набирать популярность и за первые полчаса после публикации набрал более 200 тысяч просмотров.