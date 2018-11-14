Эксперт прокомментировал угрозы США помешать "Северному потоку-2"
Глава министерства энергетики США Рик Перри недавно заявил о готовности Вашингтона оказать содействие Киеву и совместно выступить против осуществления проекта "Северный поток-2". Подобные угрозы прокомментировал авторитетный эксперт, директор Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.
По мнению Олега Иванова, есть несколько причин, которые оказали влияние на данное положение дел. Первая причина - экономическая. Вторая - геополитическая. Вашингтон опасается влияния России, которая опираясь на свои энергетические возможности, будет давить на ЕС, что не вызывает одобрения у США. Поэтому они будут препятствовать в постройке газопровода.
Специалист не имеет предположения о том, как Америка собирается воплотить свои планы в жизнь, о чем сообщает портал "ПолитЭксперт".
Иванов считает, что США не сможет оказать давления на Германию, которая и не собирается отказываться от такого проекта. Также Соединённые штаны не в силах повлиять на Финляндию и Швецию, через территорию которых планируется "тянуть" газопровод. Финляндия не подвержена влиянию внешней политики США, а Швеция прилегает к Западной Европе и будет уважать мнение Германии в данном вопросе.
Штаты опасаются влияния РФ на Украину после проведения нового газопровода на этой территории, так как возможно прекращение транзита газа через эту страну. Иванов заверил, что США так и будет пытаться помочь Украине отказаться от энергоносителей России, даже поставляя туда свой уголь, но это будет крайне нелепо, так как совсем рядом находится угольный Донбасс.
По мнению Олега Иванова, есть несколько причин, которые оказали влияние на данное положение дел. Первая причина - экономическая. Вторая - геополитическая. Вашингтон опасается влияния России, которая опираясь на свои энергетические возможности, будет давить на ЕС, что не вызывает одобрения у США. Поэтому они будут препятствовать в постройке газопровода.
Специалист не имеет предположения о том, как Америка собирается воплотить свои планы в жизнь, о чем сообщает портал "ПолитЭксперт".
Иванов считает, что США не сможет оказать давления на Германию, которая и не собирается отказываться от такого проекта. Также Соединённые штаны не в силах повлиять на Финляндию и Швецию, через территорию которых планируется "тянуть" газопровод. Финляндия не подвержена влиянию внешней политики США, а Швеция прилегает к Западной Европе и будет уважать мнение Германии в данном вопросе.
Штаты опасаются влияния РФ на Украину после проведения нового газопровода на этой территории, так как возможно прекращение транзита газа через эту страну. Иванов заверил, что США так и будет пытаться помочь Украине отказаться от энергоносителей России, даже поставляя туда свой уголь, но это будет крайне нелепо, так как совсем рядом находится угольный Донбасс.
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 17:15