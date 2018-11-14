АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Эксперт прокомментировал угрозы США помешать "Северному потоку-2"

Глава министерства энергетики США Рик Перри недавно заявил о готовности Вашингтона оказать содействие Киеву и совместно выступить против осуществления проекта "Северный поток-2". Подобные угрозы прокомментировал авторитетный эксперт, директор Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Эксперт прокомментировал угрозы США помешать "Северному потоку-2"

По мнению Олега Иванова, есть несколько причин, которые оказали влияние на данное положение дел. Первая причина - экономическая. Вторая - геополитическая. Вашингтон опасается влияния России, которая опираясь на свои энергетические возможности, будет давить на ЕС, что не вызывает одобрения у США. Поэтому они будут препятствовать в постройке газопровода.

Специалист не имеет предположения о том, как Америка собирается воплотить свои планы в жизнь, о чем сообщает портал "ПолитЭксперт".

Иванов считает, что США не сможет оказать давления на Германию, которая и не собирается отказываться от такого проекта. Также Соединённые штаны не в силах повлиять на Финляндию и Швецию, через территорию которых планируется "тянуть" газопровод. Финляндия не подвержена влиянию внешней политики США, а Швеция прилегает к Западной Европе и будет уважать мнение Германии в данном вопросе.

Штаты опасаются влияния РФ на Украину после проведения нового газопровода на этой территории, так как возможно прекращение транзита газа через эту страну. Иванов заверил, что США так и будет пытаться помочь Украине отказаться от энергоносителей России, даже поставляя туда свой уголь, но это будет крайне нелепо, так как совсем рядом находится угольный Донбасс.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы
В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что
Учёные NASA увидели на снимках Юпитера
Xiaomi представила в России самый дорогой
Саша Черно призналась, что её жизнь после
Эксперт прокомментировал угрозы США помешать
Представлены первые в мире напечатанные на
Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и
Владу Кадони будет сложно найти работу за
Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную
Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней
Ксения Бородина опять отредактировала свою фигуру
Актер Борис Щербаков рассказал своих о пагубных
Лекарства для глаз научились доставлять с помощью
Геофизики выявили в Антарктике следы континента
Поклонники не оценили новый образ Ольги Шелест
Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда
Американская компания BenShot подарит на
Ульяна Супрун назвала главную причину смертности
Свадьба Купина и Донцовой снова переносится
Минобороны РФ получило последнюю партию
Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry
Apple продаёт восстановленные колонки HomePod
В Samsung представили процессор Exynos 9820 для
Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер
Россиянки через суд хотят добиться права служить
Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет
Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию
Ученые научились извлекать энергию из
Просмотреть все новости