АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную терракотовую армию

Ученые-археологи во время раскопок на востоке Китая нашли миниатюрную терракотовую армию. Войско состоит из фигурок пехотинцев, кавалерии, сторожевых башен и колесниц, высота самой большой не превышает полутора метров. По мнению специалистов, армия была сделана для сына императора династии Хинь У-Ди Лю Хуна, который скончался в 110 году до нашей эры.


Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную терракотовую армию

Миниатюрная терракотовая армия была обнаружена на территории карьера возле древней столицы Ци. Ученые считают, что фигурки были сделаны около 2100 лет назад. Всего игрушечное войско состоит из 300 фигурок. Кроме воинов, до наших дней сохранилась небольшая группа музыкантов.

Историки предположили, что терракотовая армия должна защищать в загробном мире представителя элиты. Вероятнее всего им был Лю Хун, поскольку возле этого места находилась резиденция его семьи. Где-то поблизости должна находиться и могила принца, но она была разрушена. Старожилы рассказывали, что возле карьера находился курган высотой около четырех метров, но в 60-х годах прошлого века его сравняли с землей при строительстве железной дороги.

Первая терракотовая армия была создана для гробницы первого императора династии Цинь, Цинь ШиХуанди. Правитель объединил семь государств Внутреннего Китая и завершил строительство Великой стены. Терракотовая армия состояла из более чем восьми тысяч статуй воинов в человеческий рост, а также конница и боевые колесницы. Строительство гробницы длилось более 30 лет с участием более 700 тысяч рабочих.

О находке сообщает научное издание Chinese Cultural Relics.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы
В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что
Учёные NASA увидели на снимках Юпитера
Xiaomi представила в России самый дорогой
Саша Черно призналась, что её жизнь после
Эксперт прокомментировал угрозы США помешать
Представлены первые в мире напечатанные на
Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и
Владу Кадони будет сложно найти работу за
Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную
Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней
Ксения Бородина опять отредактировала свою фигуру
Актер Борис Щербаков рассказал своих о пагубных
Лекарства для глаз научились доставлять с помощью
Геофизики выявили в Антарктике следы континента
Поклонники не оценили новый образ Ольги Шелест
Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда
Американская компания BenShot подарит на
Ульяна Супрун назвала главную причину смертности
Свадьба Купина и Донцовой снова переносится
Минобороны РФ получило последнюю партию
Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry
Apple продаёт восстановленные колонки HomePod
В Samsung представили процессор Exynos 9820 для
Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер
Россиянки через суд хотят добиться права служить
Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет
Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию
Ученые научились извлекать энергию из
Просмотреть все новости