Ученые нашли на востоке Китая миниатюрную терракотовую армию





Миниатюрная терракотовая армия была обнаружена на территории карьера возле древней столицы Ци. Ученые считают, что фигурки были сделаны около 2100 лет назад. Всего игрушечное войско состоит из 300 фигурок. Кроме воинов, до наших дней сохранилась небольшая группа музыкантов.Историки предположили, что терракотовая армия должна защищать в загробном мире представителя элиты. Вероятнее всего им был Лю Хун, поскольку возле этого места находилась резиденция его семьи. Где-то поблизости должна находиться и могила принца, но она была разрушена. Старожилы рассказывали, что возле карьера находился курган высотой около четырех метров, но в 60-х годах прошлого века его сравняли с землей при строительстве железной дороги.Первая терракотовая армия была создана для гробницы первого императора династии Цинь, Цинь ШиХуанди. Правитель объединил семь государств Внутреннего Китая и завершил строительство Великой стены. Терракотовая армия состояла из более чем восьми тысяч статуй воинов в человеческий рост, а также конница и боевые колесницы. Строительство гробницы длилось более 30 лет с участием более 700 тысяч рабочих.О находке сообщает научное издание Chinese Cultural Relics.