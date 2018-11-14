Представлены первые в мире напечатанные на 3D-принтере колеса
Компанией HRE, а также GE Additive представлены первые в мире самые необычные колеса, которые были напечатаны на 3D-принтере. Речь идёт о стильных ажурных дисках из титана.
Новые необычные колёса изготавливались для гибридного гиперкара версии McLaren P1. Хотя диски имеют шесть деталей, технология изготовления обеспечивает производство дисков сразу единым элементом. Есть вероятность, что в будущем, все автомобильные колёса будут производиться таким образом. Новые стильные колёса изготавливают с помощью электронно-лучевого плавления. В данном случае луч воедино спекает несколько слоёв специального титанового порошка. При этом получаются очень лёгкие надёжные диски, нержавеющие вследствие особенностей титана. Они могут обладать практически любым дизайном.
Ранее на портале "ДНИ24" появилась информация, что бывший дизайнер Porsche показал новую версию бренда Enovate – современный кроссовер ME7.
Новые необычные колёса изготавливались для гибридного гиперкара версии McLaren P1. Хотя диски имеют шесть деталей, технология изготовления обеспечивает производство дисков сразу единым элементом. Есть вероятность, что в будущем, все автомобильные колёса будут производиться таким образом. Новые стильные колёса изготавливают с помощью электронно-лучевого плавления. В данном случае луч воедино спекает несколько слоёв специального титанового порошка. При этом получаются очень лёгкие надёжные диски, нержавеющие вследствие особенностей титана. Они могут обладать практически любым дизайном.
Ранее на портале "ДНИ24" появилась информация, что бывший дизайнер Porsche показал новую версию бренда Enovate – современный кроссовер ME7.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00