Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве

Сергей Жуков поделился с поклонниками впечатлениями от своего нового автомобиля и прогулки на нём с женой по ночной столице. Он пишет, что это так здорово, уложив детей спать и взяв с собой любимую супругу, проехаться по опустевшим дорогам ночного города. Жуков остался доволен ночной поездкой и с нетерпением ждёт, когда им удастся ещё так хорошо провести время.Пост Сергея собрал много отзывов подписчиков. Они восхищаются семьёй Жукова, отмечая, что певец всё свободное время посвящает любимым жене и детям.