Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился с подписчиками в Instagram кадрами со своей поездки с женой по ночной Москве. По словам певца, сейчас он находится по пути в Тверь, но уже ожидает повторения ночного заезда со своей супругой.
Сергей Жуков поделился с поклонниками впечатлениями от своего нового автомобиля и прогулки на нём с женой по ночной столице. Он пишет, что это так здорово, уложив детей спать и взяв с собой любимую супругу, проехаться по опустевшим дорогам ночного города. Жуков остался доволен ночной поездкой и с нетерпением ждёт, когда им удастся ещё так хорошо провести время.
Пост Сергея собрал много отзывов подписчиков. Они восхищаются семьёй Жукова, отмечая, что певец всё свободное время посвящает любимым жене и детям.
Сергей Жуков поделился с поклонниками впечатлениями от своего нового автомобиля и прогулки на нём с женой по ночной столице. Он пишет, что это так здорово, уложив детей спать и взяв с собой любимую супругу, проехаться по опустевшим дорогам ночного города. Жуков остался доволен ночной поездкой и с нетерпением ждёт, когда им удастся ещё так хорошо провести время.
Пост Сергея собрал много отзывов подписчиков. Они восхищаются семьёй Жукова, отмечая, что певец всё свободное время посвящает любимым жене и детям.