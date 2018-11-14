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Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился с подписчиками в Instagram кадрами со своей поездки с женой по ночной Москве. По словам певца, сейчас он находится по пути в Тверь, но уже ожидает повторения ночного заезда со своей супругой.

Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве

Сергей Жуков поделился с поклонниками впечатлениями от своего нового автомобиля и прогулки на нём с женой по ночной столице. Он пишет, что это так здорово, уложив детей спать и взяв с собой любимую супругу, проехаться по опустевшим дорогам ночного города. Жуков остался доволен ночной поездкой и с нетерпением ждёт, когда им удастся ещё так хорошо провести время.

Пост Сергея собрал много отзывов подписчиков. Они восхищаются семьёй Жукова, отмечая, что певец всё свободное время посвящает любимым жене и детям.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:45

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