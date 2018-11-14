Ксения Бородина опять отредактировала свою фигуру в Instagram





На очередном снимке подписчики увидели слишком «утянутую» фигуру Бородиной, а также подкорректированное личико, и не замедлили с комментариями.Фанаты Ксении написали, что у нее отличная фигура. Но хейтеры удивляются людям, которые верят до сих пор в подлинность снимка, так как для них фотошоп очевиден.Одну из подписчиц заинтересовал вопрос, куда смотрит муж, позволяя ей выставлять себя напоказ в таком откровенном виде., - недоумевает пользователь.Сама Ксения оставила все эти злопыхания в свой адрес без комментариев.