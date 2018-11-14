Ксения Бородина опять отредактировала свою фигуру в Instagram
О любви Ксении Бородиной к фотошопу знают все поклонники и недоброжелатели. Недавно ведущую «Дома-2» опять уличили в использовании редактора с целью сделать свою фигуру стройнее.
На очередном снимке подписчики увидели слишком «утянутую» фигуру Бородиной, а также подкорректированное личико, и не замедлили с комментариями.
Фанаты Ксении написали, что у нее отличная фигура. Но хейтеры удивляются людям, которые верят до сих пор в подлинность снимка, так как для них фотошоп очевиден.
Одну из подписчиц заинтересовал вопрос, куда смотрит муж, позволяя ей выставлять себя напоказ в таком откровенном виде.
«Не важно Фотошоп или на самом деле такая фигура, самое интересное то, как ей разрешает выставлять на общее обозрение такую фотографию, ведь муж из Дагестана, или одно название, что он из Дагестана, хотя весь в татуировках, о чем речь может идти», - недоумевает пользователь.
Сама Ксения оставила все эти злопыхания в свой адрес без комментариев.
На очередном снимке подписчики увидели слишком «утянутую» фигуру Бородиной, а также подкорректированное личико, и не замедлили с комментариями.
Фанаты Ксении написали, что у нее отличная фигура. Но хейтеры удивляются людям, которые верят до сих пор в подлинность снимка, так как для них фотошоп очевиден.
Одну из подписчиц заинтересовал вопрос, куда смотрит муж, позволяя ей выставлять себя напоказ в таком откровенном виде.
«Не важно Фотошоп или на самом деле такая фигура, самое интересное то, как ей разрешает выставлять на общее обозрение такую фотографию, ведь муж из Дагестана, или одно название, что он из Дагестана, хотя весь в татуировках, о чем речь может идти», - недоумевает пользователь.
Сама Ксения оставила все эти злопыхания в свой адрес без комментариев.