Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней британке сохранить молодость





Бьюти-эсперт Лаура Скотт опробовала на себе способ британки и некоторые другие ноу-хау красоты, и оценила их все по десятибалльной шкале. Так, метод Найджел Лоусон получил пять баллов. Эксперт отметила, что после массажа резиновыми перчатками кожа на лице слишком краснеет.Оливковое и подсолнечное масло были оценены в два балла. С их помощью лак на ногтях сохнет быстрее, но руки становятся жирными и неприятно пахнут. Спичечный коробок получил шесть баллов. С помощью покрытия на его торце можно подпиливать ногти. Мягкая зубная щётка заработала три балла. С её помощью экперт делала массаж губ. Щётка отшелушивает сухую кожу, однако от неё губы могут огрубеть.А вот щётка для мытья посуды получила максимальный балл. Лаура Скотт рекомендует её для массажа тела, в особенности зон с целлюлитом. Такой массаж избавляет от мёртвых клеток и повышает циркуляцию крови.