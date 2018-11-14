Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней британке сохранить молодость
Журналистка из Великобритании Найджела Лоусон поделилась своим секретом молодости кожи: 58-летняя женщины регулярно полировала лицо резиновыми перчатками, в которых обычно хозяйки моют посуду. Но этот секрет не все восприняли с энтузиазмом.
Бьюти-эсперт Лаура Скотт опробовала на себе способ британки и некоторые другие ноу-хау красоты, и оценила их все по десятибалльной шкале. Так, метод Найджел Лоусон получил пять баллов. Эксперт отметила, что после массажа резиновыми перчатками кожа на лице слишком краснеет.
Оливковое и подсолнечное масло были оценены в два балла. С их помощью лак на ногтях сохнет быстрее, но руки становятся жирными и неприятно пахнут. Спичечный коробок получил шесть баллов. С помощью покрытия на его торце можно подпиливать ногти. Мягкая зубная щётка заработала три балла. С её помощью экперт делала массаж губ. Щётка отшелушивает сухую кожу, однако от неё губы могут огрубеть.
А вот щётка для мытья посуды получила максимальный балл. Лаура Скотт рекомендует её для массажа тела, в особенности зон с целлюлитом. Такой массаж избавляет от мёртвых клеток и повышает циркуляцию крови.
Бьюти-эсперт Лаура Скотт опробовала на себе способ британки и некоторые другие ноу-хау красоты, и оценила их все по десятибалльной шкале. Так, метод Найджел Лоусон получил пять баллов. Эксперт отметила, что после массажа резиновыми перчатками кожа на лице слишком краснеет.
Оливковое и подсолнечное масло были оценены в два балла. С их помощью лак на ногтях сохнет быстрее, но руки становятся жирными и неприятно пахнут. Спичечный коробок получил шесть баллов. С помощью покрытия на его торце можно подпиливать ногти. Мягкая зубная щётка заработала три балла. С её помощью экперт делала массаж губ. Щётка отшелушивает сухую кожу, однако от неё губы могут огрубеть.
А вот щётка для мытья посуды получила максимальный балл. Лаура Скотт рекомендует её для массажа тела, в особенности зон с целлюлитом. Такой массаж избавляет от мёртвых клеток и повышает циркуляцию крови.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:30