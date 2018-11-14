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Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней британке сохранить молодость

Журналистка из Великобритании Найджела Лоусон поделилась своим секретом молодости кожи: 58-летняя женщины регулярно полировала лицо резиновыми перчатками, в которых обычно хозяйки моют посуду. Но этот секрет не все восприняли с энтузиазмом.

Массаж резиновыми перчатками помог 58-летней британке сохранить молодость

Бьюти-эсперт Лаура Скотт опробовала на себе способ британки и некоторые другие ноу-хау красоты, и оценила их все по десятибалльной шкале. Так, метод Найджел Лоусон получил пять баллов. Эксперт отметила, что после массажа резиновыми перчатками кожа на лице слишком краснеет.

Оливковое и подсолнечное масло были оценены в два балла. С их помощью лак на ногтях сохнет быстрее, но руки становятся жирными и неприятно пахнут. Спичечный коробок получил шесть баллов. С помощью покрытия на его торце можно подпиливать ногти. Мягкая зубная щётка заработала три балла. С её помощью экперт делала массаж губ. Щётка отшелушивает сухую кожу, однако от неё губы могут огрубеть.

А вот щётка для мытья посуды получила максимальный балл. Лаура Скотт рекомендует её для массажа тела, в особенности зон с целлюлитом. Такой массаж избавляет от мёртвых клеток и повышает циркуляцию крови.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:30

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