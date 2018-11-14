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Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда больше не сойдется с бывшей женой

Родственница бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» убеждена, что входить в одну реку дважды ее сыну нет смысла.

Степан Меньщиков и Евгения Шамаева не так давно развелись, однако по-прежнему проживают на одной территории. Этот момент очень заинтересовал преданных поклонников парочки, ведь многие уверены, что это означает лишь одно – экс-влюбленные воссоединились.

Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда больше не сойдется с бывшей женой

И вот на днях мама звезды «Дома-2» ответила на все волнующие вопросы, чем расстроила интернет-пользователей. По словам Надежды Павловны, ни о каком примирении речи нет, а совместное проживание Степана с бывшей супругой и детьми является вынужденной мерой, так как в его новой квартире идет ремонт, а жить в двух разных весьма дорого.

Как удалось выяснить, Меньщиков этим летом обзавелся собственной недвижимостью, и пока в ней идет ремонт, Степан решил сэкономить и пожить с бывшей супругой и детьми в одном помещении. По словам родственницы Степана, проживание Меньщикова с Евгенией Шамаевой временное, и как только у него в квартире доделают ремонт, он тут же съедет.

«Входить в одну реку дважды им ни к чему!» - подчеркнула Надежда Павловна.


Мама Степана Меньщикова уверена, что он никогда больше не сойдется с бывшей женой

Мать Меньщикова также указала на очень важный момент, как ее бывшая невестка сама же публично объявила, что никогда не любила Степана, и именно она решила подать на развод. Женщина не обижается на экс-сноху, так как понимает, что насильно мил не будешь, да и если любви нет, то мучить друг друга ни к чему.

Надежда Павловна заявила, что дети должны воспитываться в любви, заботе и уважении, поэтому желает Евгении только счастья, ведь она подарила ей чудесных внуков. К слову, у матери Степана Меньщикова сейчас имеются серьезные проблемы со здоровьем, поэтому женщина постоянно сидит дома. Все же новости Надежда Павловна узнает от своего сына.

В завершение родственница бывшего участника «Дома-2» сообщила, что на данный момент и Степан, и Евгения одиноки, никто из бывших супругов еще не успел обзавестись серьезными отношениями, а вся их любовь и забота сейчас направлена на воспитание детей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:37

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