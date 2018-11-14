Ульяна Супрун назвала главную причину смертности украинцев
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев. Она сообщила, что по статистике, в 2018 году на Украине смертность практически в 2 раза превысила рождаемость.
Украинский общественный и государственный деятель Ульяна Супрун сообщила, что главной причиной смертности населения этой страны остаются сердечно-сосудистые заболевания. На такой диагноз приходится почти 70% всех летальных исходов жителей Украины. В частности, речь идет об инсультах и инфарктах, нарушениях ритма сердца, а также сердечной недостаточности.
При этом главной причиной смертности жителей Украины Ульяна Супрун считает именно ишемическую болезнь сердца. Многие украинцы полностью согласны с мнением исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Также Ульяна Супрун указала весь перечень того, что Министерство здравоохранения Украины уже делает для жителей своей страны.
Украинский общественный и государственный деятель Ульяна Супрун сообщила, что главной причиной смертности населения этой страны остаются сердечно-сосудистые заболевания. На такой диагноз приходится почти 70% всех летальных исходов жителей Украины. В частности, речь идет об инсультах и инфарктах, нарушениях ритма сердца, а также сердечной недостаточности.
При этом главной причиной смертности жителей Украины Ульяна Супрун считает именно ишемическую болезнь сердца. Многие украинцы полностью согласны с мнением исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Также Ульяна Супрун указала весь перечень того, что Министерство здравоохранения Украины уже делает для жителей своей страны.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:26