Ульяна Супрун назвала главную причину смертности украинцев





Украинский общественный и государственный деятель Ульяна Супрун сообщила, что главной причиной смертности населения этой страны остаются сердечно-сосудистые заболевания. На такой диагноз приходится почти 70% всех летальных исходов жителей Украины. В частности, речь идет об инсультах и инфарктах, нарушениях ритма сердца, а также сердечной недостаточности.При этом главной причиной смертности жителей Украины Ульяна Супрун считает именно ишемическую болезнь сердца. Многие украинцы полностью согласны с мнением исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Также Ульяна Супрун указала весь перечень того, что Министерство здравоохранения Украины уже делает для жителей своей страны.