Минобороны РФ получило последнюю партию «инженерных танков» ИМР-3М





Инженерные машины разграждения ИРМ-3М созданы на основе танка Т-90. Партия таких машин была последней, которая поступила в войска РФ по контракту 2016 года. Контракт уже полностью завершен. Машина ИМР-3 предназначается для инженерного обеспечения продвижений войсковых колонн, а также оборудования путей. В свою очередь, оборудование позволяет самостоятельно эффективно преодолевать минные противотанковые поля, прокладывать в них проходы. В оснащение "инженерного танка" входят приборы радиационной, химической разведки, а также дозиметрического контроля. Версия ИМР-3М может форсировать водные преграды по дну глубиной до 5 метров. Данная техника весит 50,8 т. Максимальная скорость движения машины по шоссе составляет 60 км/час. Запас хода по шоссе достигает 500 км.Двигателем является многотопливный четырехтактный дизель В-84МС на 840 л.с. Машина оснащается 12,7-мм пулеметом НСВТ. Имеет место термодымовая специальная аппаратура, которая ставит дымовую завесу.