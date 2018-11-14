Актер Борис Щербаков рассказал своих о пагубных пристрастиях





Борис Щербаков рассказал, что у него очень много плохих привычек. Также телеведущий признался, что никогда не мог похвастаться хорошей дисциплиной. Знаменитость сообщил, что во времена учебы в школе он прогуливал занятия, и успеваемость у него была плохая. А когда Борис Щербаков заканчивал 8 класс, учителя намеревались отправить его учиться в ПТУ. Но этой участи будущему актеру все же удалось избежать.Тогда Борис Щербаков не послушал педагогов, но сейчас он понимает, что сделал все правильно, ведь если бы прислушался к их мнению, то никогда бы не стал знаменитым. Помогло будущему актеру и то, что на тот момент его возлюбленная была отличницей и помогала ему в учебе.